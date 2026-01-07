HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Obras de prevención del río Rímac llega con retraso en plena temporada de lluvias

La intervención se realiza en 10 kilómetros del cauce del río Rímac, con maquinaria pesada para retirar materiales que obstruyen su capacidad y aumentan el riesgo de inundaciones.

Río Rímac podría desbordarse tras el aumento de lluvias en el país. Foto: Carlos Félix / La República
Río Rímac podría desbordarse tras el aumento de lluvias en el país. Foto: Carlos Félix / La República | Carlos Félix / La República

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha iniciado una serie de trabajos orientados a reducir los riesgos ante un posible incremento del caudal del río Rímac, en el contexto de la temporada de lluvias. Estas intervenciones buscan mitigar los efectos de eventuales desbordes que podrían afectar a cientos de familias que residen en zonas aledañas al río, una situación que se ha repetido en años anteriores y que ha generado pérdidas materiales y desplazamientos de población.

De acuerdo con información de las autoridades, las labores se ejecutan a lo largo de aproximadamente 10 kilómetros del cauce del río Rímac. Para ello, se ha desplegado maquinaria pesada con el fin de retirar piedras, arena y otros materiales acumulados, los cuales reducen la capacidad de conducción del río y aumentan el riesgo de desbordes durante lluvias intensas.

Obras de prevención de la MML ante alerta de desbordes. Foto: difusión

Obras de prevención de la MML ante alerta de desbordes. Foto: difusión

Lima entre las regiones con más puntos críticos

Sobre este escenario, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) precisó que, al encontrarse ya en plena época de lluvias, no es posible realizar acciones de prevención como tal. Sin embargo, indicó que a las autoridades de los tres niveles de gobierno solo les queda enfocarse en reducir el riesgo de desastres mediante intervenciones estructurales y acciones de mitigación, pues las labores de prevención debieron realizarse hace varios meses.

En esa línea, Cristian Ayala, vocero del CENEPRED, precisó que estos escenarios de riesgo se desarrollan con varios meses de anticipación para que los gobiernos regionales y locales puedan implementar medidas de preparación y reducción de daños.

La entidad también advirtió, mediante un informe, que Lima es una de las regiones con mayor cantidad de puntos críticos asociados a inundaciones, con un total de 206 zonas identificadas. Le siguen Puno con 185, Huánuco con 117, Ica con 113 y Cusco con 110. En ese sentido, la entidad señaló que desde el año 2025 se emitieron recomendaciones técnicas para evitar contratiempos durante la temporada de lluvias.

Estas zonas críticas, en su mayoría, corresponden a áreas densamente pobladas, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población ante posibles desbordes. Por ello, las autoridades han remarcado la necesidad de continuar con los trabajos en otros tramos del río Rímac considerados de alto riesgo, con el fin de reducir el impacto de las lluvias y proteger a las comunidades asentadas en sus riberas.

Distritos como Lurigancho-Chosica y Chaclacayo presentan mayor exposición debido a sus características geográficas y antecedentes de eventos similares. “Estos distritos ya tienen registros históricos de activación de quebradas, por lo que requieren una planificación constante dentro de sus planes de prevención y reducción del riesgo de desastres”, afirmó Ayala.

Intervenciones a lo largo del río Rímac

Durante una inspección a las obras, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, destacó que estas acciones buscan anticiparse a escenarios de emergencia. Según señaló, el objetivo es proteger a las familias que viven en zonas vulnerables y evitar situaciones lamentables como las registradas en temporadas anteriores, cuando el aumento del caudal provocó graves afectaciones.

Por su parte, Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML, informó que el proyecto contempla una inversión de aproximadamente 17 millones de soles. Con estos recursos, se ha logrado ampliar la caja hidráulica del río Rímac hasta un ancho de entre 40 y 50 metros, lo que permitirá una mayor capacidad de conducción del agua y reducirá significativamente las probabilidades de desborde.

Las intervenciones ya se han realizado en sectores como la Nueva Caja de Agua, el puente Trujillo y el puente Chinchaysuyo, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Asimismo, en Lurigancho-Chosica se han ejecutado trabajos en el margen derecho del río, una de las zonas históricamente más afectadas por el incremento del caudal.

CENEPRED remarcó que la responsabilidad de implementar estas acciones recae en las autoridades locales y regionales, mientras que la entidad brinda asistencia técnica, capacitación y acompañamiento en la elaboración de planes.

