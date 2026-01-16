Un hombre identificado como Junior Joel Núñez Ruiz falleció ahogado luego de arrojarse al río Rímac para escapar de un operativo policial tras el robo de un vehículo en el distrito de Chaclacayo. El hecho se produjo cuando la Policía los empezó a perseguir, lo que obligó a los delincuentes a abandonar el automóvil sustraído y huir a pie hacia el cauce del río.

De acuerdo con información oficial, Núñez Ruiz formaba parte de una banda integrada por cuatro sujetos. Todos saltaron un muro y se lanzaron al agua con la intención de cruzar al otro lado; sin embargo, solo tres lograron salir con vida y fueron detenidos. El cuarto implicado fue arrastrado por la fuerte corriente y desapareció ante la vista de los agentes.

Cuerpo del presunto delincuente fue hallado a tres kilómetros del punto donde se arrojó al río

El Escuadrón de Emergencia de la PNP, a través de su Unidad de Búsqueda y Rescate, inició las labores de rastreo durante la madrugada en la zona de Chaclacayo. Horas después, el cuerpo del sujeto fue ubicado en un islote de arena, aproximadamente a tres kilómetros del lugar donde se lanzó al río.

En el operativo también participó personal de la comisaría de Huachipa, que aseguró el perímetro mientras los rescatistas utilizaban cuerdas y canastillas para extraer el cuerpo, el cual fue posteriormente entregado a los peritos de criminalística.

La PNP informó que los otros tres presuntos integrantes de la banda, conocida como 'Los Buitres de Huaycán', permanecen bajo custodia. Dos de ellos fueron capturados por serenazgo de Carapongo al salir del agua, mientras que el tercero fue retenido por vecinos de Ate Vitarte. Todos fueron trasladados a la sede de la Depincri correspondiente para continuar con las investigaciones. En tanto, el propietario del vehículo robado logró recuperar su unidad y reconoció a los detenidos como los autores del asalto.

