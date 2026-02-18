HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Primas de 13 y 15 años desaparecen desde San Valentín tras ir a un parque en Puente Piedra

Desde entonces, los familiares de las menores han comenzado a recibir audios y mensajes de desconocidos que exigen S/1.300 para, supuestamente, devolverlas.

A pesar de que los vecinos rastrearon el celular, al alertar a la Policía para que se dirigiera a la ubicación, no recibieron apoyo inmediato.
A pesar de que los vecinos rastrearon el celular, al alertar a la Policía para que se dirigiera a la ubicación, no recibieron apoyo inmediato. | Foto: composición LR/Difusión.

Las adolescentes Sandra Flores Córdova (15) y Yomira Mori Flores (13) desaparecieron el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, luego de salir de sus viviendas con dirección a un parque cercano, en el distrito de Puente Piedra. Desde esa noche, sus familiares no han vuelto a tener comunicación directa con ellas y han recibido mensajes de desconocidos que aseguran tener a las menores.

Según relató la madre de una de las jóvenes, quienes viven en casas cercanas, ambas salieron alrededor de las 5:00 p. m., mientras ella se preparaba para ir a trabajar. Cerca de las 8:00 p. m., conversó por llamada con Sandra, quien le aseguró que ya estaba tomando una mototaxi para regresar a su domicilio.

“Fue la última vez que me respondió. Desde ahí no tengo ninguna llamada ni mensaje de mi hija. El celular sigue timbrando. Por favor, la persona que lo tiene, que se comunique para que mi hija pueda regresar”, expresó en una entrevista para ATV.

Desconocidos exigen S/ 1.300 por devolver a las menores

La madre de Yomira contó que ese día su hija le pidió permiso para salir, pero no se lo concedió. Al no encontrarse en casa, la menor aprovechó para ir a la casa de su prima. “Si me estás viendo, hija, por favor regresa. No duermo pensando en ti”, expresó entre lágrimas, solicitando apoyo de la Policía, las autoridades locales y el Ministerio de la Mujer.

Por su parte, la progenitora de Sandra explicó que Yomira llegó a su vivienda esa tarde y ambas salieron juntas al parque mientras ella se preparaba para ir a trabajar. Los vecinos señalaron que las adolescentes fueron vistas abordando un mototaxi y luego caminando por la zona.

La mañana del 18 de febrero, un número desconocido envió audios a la familia exigiendo S/1.300 para devolverlas. No obstante, tras enviar la imagen de una de las supuestas desaparecidas, los parientes aseguraron no reconocer a la joven.

Asimismo, el tío de la mayor logró comunicarse vía Messenger con su perfil, aunque sospecha que no era ella quien respondió. “Dice que está por Los Olivos”, comentó el padre de Yomira.

Falta de apoyo policial

Vecinos indicaron que lograron rastrear el GPS del celular —que pertenecería a Sandra, debido a que Yomira no tenía teléfono— y detectaron ubicaciones en zonas como las localidades de Tarapacá, Copacabana y en el distrito de Carabayllo. Sin embargo, denunciaron que, al enviar la información a la Policía, no recibieron respuesta inmediata.

“Ninguno de los policías ha venido ni nos ha querido ayudar. Hemos llamado también al Serenazgo para que nos ayude, ya que tenemos la ubicación de la casa para poder ingresar, y nos dijeron que llamemos al 105. Llamamos al 105 y nos dijeron que teníamos que hacer la denuncia, y en la comisaría también nos dicen que tiene que pasar un buen tiempo para que se considere como desaparición”, sostuvo.

El caso está siendo investigado por la Dirincri, mientras los familiares exigen mayor celeridad en las diligencias, especialmente ante los últimos mensajes extorsivos recibidos.

“Ayer nos dijeron que iban a pedir un permiso al fiscal y al juez para que puedan dar la autorización para investigar el número del celular”, agregó.

Canales de ayuda en caso de desaparición

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

