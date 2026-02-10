Balean a padre de familia que retiró S/7.000 para comprar útiles escolares en Puente Piedra
Delincuentes le dispararon en la pierna tras resistirse al robo de dinero. Familiares exigen identificación y captura de responsables.
La delincuencia sigue golpeando a la población. Un padre de familia resultó gravemente herido al ser atacado con un balazo en las inmediaciones del mercado Tres Regiones, en el distrito de Puente Piedra, luego de retirar S/7.000 de una entidad bancaria.
La víctima, identificada como Marcial Villadesa Jaimes, de 52 años, fue interceptada el 9 de febrero por dos sujetos armados que llegaron a bordo de una motocicleta sin placa y le exigieron el dinero cuando se encontraba estacionado al interior de su furgoneta junto a su familia.
Se resistió al asalto
Dado que el efectivo retirado iba a ser utilizado para comprar los útiles para el colegio de su hijo y otras necesidades del hogar, Villadesa opuso resistencia. En respuesta, uno de los delincuentes le disparó en la pierna y lo obligó a entregar el dinero.
El hecho generó alarma entre compradores y comerciantes, quienes procedieron a cerrar las puertas corredizas de sus negocios. Al verse acorralados, los asaltantes huyeron a pie dejando su motocicleta con la cadena malograda y sus cascos abandonados.
Herido permanece internado
El agraviado tiene el fémur de la pierna izquierda destrozado y permanece internado en el hospital Mariano Molina de Comas a la espera de una operación de emergencia.
Sus familiares exigen la identificación y captura de los responsables, proceso para el cual será clave la revisión de las cámaras de seguridad de los negocios de la zona. La investigación quedó a cargo de la comisaría de Zapallal.
