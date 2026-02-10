HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Balean a padre de familia que retiró S/7.000 para comprar útiles escolares en Puente Piedra

Delincuentes le dispararon en la pierna tras resistirse al robo de dinero. Familiares exigen identificación y captura de responsables.

Delincuentes atacaron a padre de familia en su furgoneta y luego huyeron dejando su moticicleta.
Delincuentes atacaron a padre de familia en su furgoneta y luego huyeron dejando su moticicleta. | Captura Latina

La delincuencia sigue golpeando a la población. Un padre de familia resultó gravemente herido al ser atacado con un balazo en las inmediaciones del mercado Tres Regiones, en el distrito de Puente Piedra, luego de retirar S/7.000 de una entidad bancaria.

La víctima, identificada como Marcial Villadesa Jaimes, de 52 años, fue interceptada el 9 de febrero por dos sujetos armados que llegaron a bordo de una motocicleta sin placa y le exigieron el dinero cuando se encontraba estacionado al interior de su furgoneta junto a su familia.

Se resistió al asalto

Dado que el efectivo retirado iba a ser utilizado para comprar los útiles para el colegio de su hijo y otras necesidades del hogar, Villadesa opuso resistencia. En respuesta, uno de los delincuentes le disparó en la pierna y lo obligó a entregar el dinero.

El hecho generó alarma entre compradores y comerciantes, quienes procedieron a cerrar las puertas corredizas de sus negocios. Al verse acorralados, los asaltantes huyeron a pie dejando su motocicleta con la cadena malograda y sus cascos abandonados.

Herido permanece internado

El agraviado tiene el fémur de la pierna izquierda destrozado y permanece internado en el hospital Mariano Molina de Comas a la espera de una operación de emergencia.

Sus familiares exigen la identificación y captura de los responsables, proceso para el cual será clave la revisión de las cámaras de seguridad de los negocios de la zona. La investigación quedó a cargo de la comisaría de Zapallal.

