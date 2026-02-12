Fiscalizador de Sutrán fue arrollado por conductor informal para evitar operativo | Difusión

Un inspector de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) resultó gravemente herido tras ser atropellado la mañana del 12 de febrero por un conductor informal durante un operativo de fiscalización en el distrito de Puente Piedra.

El hecho ocurrió a la altura de kilómetro 27 de la Panamericana Norte, cerca a la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la jurisdicción. En imágenes que quedaron registradas por una cámara de celular, se observa cómo el vehículo de placa A2J-067 embiste al trabajador y lo desplaza por unos metros de forma abrupta para luego darse a la fuga.

Interponen denuncia

El fiscalizador fue socorrido de inmediato por sus compañeros y trasladado, posteriormente, a una clínica local donde le diagnosticaron traumatismo intracraneal.

A raíz del hecho, la procuraduría de la Sutrán anunció que interpuso una denuncia por los delitos de lesiones culposas, fuga del lugar del accidente, omisión del socorro, violencia contra la autoridad y homicidio calificado por dolo eventual en grado de tentativa, en contra de los que resulten responsables.

