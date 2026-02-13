HOYSuscripcion LR Focus

Vecinos de Puente Piedra protestan frente al Congreso exigiendo agua y desagüe para 62 sectores: “Estamos abandonados hace 50 años”

Manifestantes demandan la implementación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), un proyecto que se encuentra paralizado, según indican, por la falta de presupuesto.

Protesta de vecinos de Puente Piedra frente al Congreso
Protesta de vecinos de Puente Piedra frente al Congreso | Captura ATV

Cientos de vecinos del distrito de Puente Piedra llegaron hasta el frontis del Congreso de la República para exigir la implementación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que les permita contar con los servicios de agua y desagüe. Los pobladores arribaron a la avenida Abancay tras una movilización por la Panamericana Norte que comenzó a las 7:00 a. m. de este viernes 13 de febrero.

Según denunció el representante de los vecinos, son 62 sectores de la parte alta de la jurisdicción los que no cuentan con este sistema elemental hasta el momento. "Estamos abandonados desde hace 50 años porque siempre reina que no hay presupuesto, que no hay atención. El agua es un derecho básico para todo ser humano, pero nosotros sobrevivimos con la distribución de agua potable en camiones cisternas", señaló Felipe en declaraciones para ATV.

Expuestos a infecciones y deshidratación

Entre las zonas comprometidas se encuentran las denominadas Ladera de Chillón, La Grama, Nuevo Amanecer, Ensenada, entre otros. Los manifestantes aseguraron que la carencia de este servicio básico viene afectando la salud de la población en el lugar, debido a que el agua que les proveen los camiones cisternas vendría contaminada.

"Esa agua no es tan limpia, tan pura, como podemos ver porque tiene óxido, tiene pintura, y sí decimos enfermedades (...). La necesidad es inmensa y por todo eso tenemos que sacrificarnos dejando el trabajo para luchar por el agua. Queremos que nos atiendan", señaló uno de los afectados.

Por su parte, otra madre de familia alertó sobre la presencia de insectos que complican la situación. "Estamos en temporada de verano, pero desgraciadamente no tenemos agua. Están saliendo bastantes cucarachas, moscas, zancudos, (y se están produciendo) infecciones al estómago. Los niños se están deshidratando", indicó la mujer, reiterando su pedido para que las autoridades del Parlamento escuchen su demanda y agilicen el camino para la implementación del PTAR.

