Sociedad

Menor de 14 años desapareció tras visita familiar a playa de Cañete: "La otra (ola) se llevó a mi hermano"

Gerald estaba cerca de la orilla de la playa San Pedro, en Chilca, con un amigo cuando el oleaje se hizo más fuerte de manera repentina. La Policía inició la búsqueda, mientras sus familiares cuestionan la falta de recursos.

El adolescente Gerald Zaquinaula, de 14 años, desapareció el último domingo 8 de febrero tras ser arrastrado por el mar en la playa San Pedro en Chilca, provincia de Cañete, durante una salida familiar por las vacaciones de verano. Según el testimonio de sus parientes, el adolescente se encontraba cerca de la orilla junto a un amigo cuando el oleaje se intensificó repentinamente.

Gerald vestía un short plomo, mide aproximadamente 1.65 metros, tiene ojos castaños y contextura delgada. Se había adentrado al mar con su amigo Martín alrededor de las 10 de la mañana, sin imaginar que las olas aumentarían de intensidad y terminarían arrastrándolos. La familia pidió que, si alguien tiene información sobre su paradero, se comunique al número 956 439 139.

Hermana relata el momento en que el mar los arrastró

Yhadira Zaquinaula, hermana del menor, señaló que el adolescente no sabía nadar y que su amigo fue el único que logró salir del mar tras el fuerte oleaje.

“El amigo de Gerald empieza a gritar ‘ayuda, ayuda’. Mi hermano no sabía nadar. Martín, su amigo, cuenta que sentía una malla que lo jalaba. En ese momento no había ningún salvavidas, por lo que la gente se intentó meter para salvarlo, pero las olas los sacaban. Solo logró salir Martín tras una ola que lo botó; la otra se lo llevó a mi hermano. Ya no lo volvimos a ver”, narró a Latina.

PUEDES VER: Habla el vendedor ambulante que salvó la vida a niños en playa de Barranca: "No lo pensé dos veces"

lr.pe

Continúan las labores de búsqueda

Tras la desaparición, la familia esperó alrededor de 20 minutos la llegada del equipo de salvataje, sin obtener resultados. Luego presentaron la denuncia ante la Policía Nacional del Perú.

Las autoridades emitieron un boletín de desaparecidos e iniciaron las búsquedas entre el 9 y 10 de febrero. Sin embargo, según la hermana del menor, los efectivos les indicaron que no contaban con drones para la exploración, pese a que inicialmente se les había prometido ese apoyo.

Actualmente, continúan las labores de búsqueda con equipos de salvataje, pequeñas embarcaciones y unidades de reconocimiento hasta las 5:30 p. m. La familia pide ayuda para encontrar a Gerald y mantiene la esperanza de hallarlo con vida.

