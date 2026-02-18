HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     
EN VIVO

Censuran a José Jerí y guerra fujimorista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Municipalidad de Lima organiza campaña veterinaria gratuita: revisa dónde y cuándo podrás atender a tus mascotas

La jornada ofrecerá consultas y desparasitación sin costo para mascotas en el Centro de Lima. La iniciativa busca promover el bienestar y la tenencia responsable.

Campaña veterinaria gratuita atenderá a perros y gatos en el Centro de Lima
Campaña veterinaria gratuita atenderá a perros y gatos en el Centro de Lima | Difusión

Este jueves 19 y martes 24 de febrero, la Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano, desarrollará una campaña veterinaria gratuita dirigida a dueños de perros y gatos. La iniciativa busca promover el bienestar animal y reforzar la tenencia responsable en la capital.

  • Parque Independencia: cuadra 18 del jirón Crespo y Castillo, cerca del Centro de Lima.
  • Mercado Modelo N.° 4: jirón Acobamba, cuadra 4, en el Centro de Lima.
  • Horario: de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

La jornada responde a la creciente demanda de servicios preventivos y tiene como finalidad acercar atención básica de salud animal a la comunidad, además de sensibilizar a las familias sobre el cuidado integral de sus mascotas.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Confirman suspensión del servicio eléctrico en varios distritos de Arequipa este 18, 19 y 20 de febrero: consulta las zonas afectadas

lr.pe

¿Qué atenciones ofrecerá la campaña veterinaria gratuita?

  • Evaluación veterinaria básica: revisión clínica general para detectar posibles afecciones y recibir recomendaciones sobre alimentación y vacunación.
  • Desparasitación interna y externa: aplicación de tratamientos para eliminar parásitos y prevenir enfermedades.
  • Orientación sobre tenencia responsable: información sobre esterilización, identificación y cuidados adecuados en espacios urbanos.
  • Asesoría para el registro de mascotas: guía para cumplir con el empadronamiento municipal de perros y gatos.

Para participar, se aconseja llevar a los perros con correa y bozal, y a los gatos en transportadora o kennel con manta, a fin de resguardar la seguridad de los animales, sus dueños y el personal encargado de la atención.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Madre hizo cola desde la madrugada en la puerta de la UNI para que su hijo rinda examen de admisión, pero personal de seguridad la retiró

lr.pe

¿Cómo proteger a tu mascota del calor en verano?

  • No raparlo por completo: el pelaje actúa como aislante frente al frío y el calor, además de proteger la piel del sol.
  • Evitar el sol intenso: evitar sacarlo entre las 12:00 p. m. y 17:00 p. m.; priorizar paseos en la mañana o al anochecer.
  • Moderación en el ejercicio: reducir la actividad física cuando la temperatura sea elevada.
  • Agua fresca disponible: mantener varios recipientes con agua limpia y cambiarla a diario.
Notas relacionadas
Mujer lanza agua con lejía a joven que paseaba a sus perros en parque de La Molina: “No le gusta que los animales pasen frente a su casa”

Mujer lanza agua con lejía a joven que paseaba a sus perros en parque de La Molina: “No le gusta que los animales pasen frente a su casa”

LEER MÁS
¿DNI para mascotas? Municipalidad de Miraflores inicia nuevo registro municipal y presenta al primer perro inscrito

¿DNI para mascotas? Municipalidad de Miraflores inicia nuevo registro municipal y presenta al primer perro inscrito

LEER MÁS
¡Atención dueños de mascotas! Municipalidad de Los Olivos lanza campaña veterinaria gratuita para perros y gatos este viernes 6 de febrero

¡Atención dueños de mascotas! Municipalidad de Los Olivos lanza campaña veterinaria gratuita para perros y gatos este viernes 6 de febrero

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

LEER MÁS
Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, 18 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 18 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 18 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Mujer pierde la vida tras intentar escapar de operativo policial en un búnker de banda criminal en San Martín de Porres

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

"Las fiestas que nos faltaban": Así fue la despedida de José Jerí de Palacio tras su censura

¿Quién será el nuevo presidente del Perú? Sucesor de José Jerí se conocerá este miércoles 18 de febrero

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025