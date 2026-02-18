Campaña veterinaria gratuita atenderá a perros y gatos en el Centro de Lima | Difusión

Este jueves 19 y martes 24 de febrero, la Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano, desarrollará una campaña veterinaria gratuita dirigida a dueños de perros y gatos. La iniciativa busca promover el bienestar animal y reforzar la tenencia responsable en la capital.

Parque Independencia : cuadra 18 del jirón Crespo y Castillo, cerca del Centro de Lima .

: cuadra 18 del jirón Crespo y Castillo, cerca del . Mercado Modelo N.° 4 : jirón Acobamba, cuadra 4, en el Centro de Lima.

: jirón Acobamba, cuadra 4, en el Centro de Lima. Horario: de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

La jornada responde a la creciente demanda de servicios preventivos y tiene como finalidad acercar atención básica de salud animal a la comunidad, además de sensibilizar a las familias sobre el cuidado integral de sus mascotas.

¿Qué atenciones ofrecerá la campaña veterinaria gratuita?

Evaluación veterinaria básica : revisión clínica general para detectar posibles afecciones y recibir recomendaciones sobre alimentación y vacunación.

: revisión clínica general para detectar posibles afecciones y recibir recomendaciones sobre alimentación y vacunación. Desparasitación interna y externa : aplicación de tratamientos para eliminar parásitos y prevenir enfermedades.

: aplicación de tratamientos para eliminar parásitos y prevenir enfermedades. Orientación sobre tenencia responsable : información sobre esterilización, identificación y cuidados adecuados en espacios urbanos.

: información sobre esterilización, identificación y cuidados adecuados en espacios urbanos. Asesoría para el registro de mascotas: guía para cumplir con el empadronamiento municipal de perros y gatos.

Para participar, se aconseja llevar a los perros con correa y bozal, y a los gatos en transportadora o kennel con manta, a fin de resguardar la seguridad de los animales, sus dueños y el personal encargado de la atención.

