La jornada ofrecerá consultas y desparasitación sin costo para mascotas en el Centro de Lima. La iniciativa busca promover el bienestar y la tenencia responsable.
- ¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Perú? Revisa el calendario OFICIAL del Minedu para el regreso a clases
- San Marcos: abren inscripciones para maestrías y doctorados en la facultad de Letras y Ciencias Humanas
Este jueves 19 y martes 24 de febrero, la Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Humano, desarrollará una campaña veterinaria gratuita dirigida a dueños de perros y gatos. La iniciativa busca promover el bienestar animal y reforzar la tenencia responsable en la capital.
- Parque Independencia: cuadra 18 del jirón Crespo y Castillo, cerca del Centro de Lima.
- Mercado Modelo N.° 4: jirón Acobamba, cuadra 4, en el Centro de Lima.
- Horario: de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
La jornada responde a la creciente demanda de servicios preventivos y tiene como finalidad acercar atención básica de salud animal a la comunidad, además de sensibilizar a las familias sobre el cuidado integral de sus mascotas.
¿Qué atenciones ofrecerá la campaña veterinaria gratuita?
- Evaluación veterinaria básica: revisión clínica general para detectar posibles afecciones y recibir recomendaciones sobre alimentación y vacunación.
- Desparasitación interna y externa: aplicación de tratamientos para eliminar parásitos y prevenir enfermedades.
- Orientación sobre tenencia responsable: información sobre esterilización, identificación y cuidados adecuados en espacios urbanos.
- Asesoría para el registro de mascotas: guía para cumplir con el empadronamiento municipal de perros y gatos.
Para participar, se aconseja llevar a los perros con correa y bozal, y a los gatos en transportadora o kennel con manta, a fin de resguardar la seguridad de los animales, sus dueños y el personal encargado de la atención.
¿Cómo proteger a tu mascota del calor en verano?
- No raparlo por completo: el pelaje actúa como aislante frente al frío y el calor, además de proteger la piel del sol.
- Evitar el sol intenso: evitar sacarlo entre las 12:00 p. m. y 17:00 p. m.; priorizar paseos en la mañana o al anochecer.
- Moderación en el ejercicio: reducir la actividad física cuando la temperatura sea elevada.
- Agua fresca disponible: mantener varios recipientes con agua limpia y cambiarla a diario.