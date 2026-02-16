HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Congreso define sus votos para cesurar a Jerí     
Madre hizo cola desde la madrugada en la puerta de la UNI para que su hijo rinda examen de admisión, pero personal de seguridad la retiró

La señora permaneció sentada varias horas hasta que los trabajadores de la universidad le pidieron que abandonara el lugar, ya que iba a comenzar el ingreso de postulantes y su hijo no se encontraba presente.

Según la descripción del clip, la madre había llegado muy temprano para guardarle cola a su hijo, puesto que era quien iba a rendir el examen de admisión.
Este lunes 16 de febrero se desarrolló la primera jornada del examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Este nuevo proceso pone a disposición 1.886 vacantes para 34 carreras profesionales dentro de la modalidad ordinaria. Desde las primeras horas del día, decenas de padres llegaron con sus hijos hasta los exteriores del campus, ubicado en la avenida Túpac Amaru, en el distrito del Rímac.

Un video difundido en TikTok, a través de la cuenta aula20_comunidad, captó a una mujer cubierta con una manta rosa para protegerse del frío. Según se observó, permanecía sentada en una pequeña silla, tras llegar en plena madrugada a la puerta de la casa de estudios.

De acuerdo con la descripción del clip, la madre decidió guardar el lugar para su hijo, quien debía rendir la evaluación. Incluso fue la primera persona en ubicarse en la fila, con la intención de asegurar que el joven pudiera ingresar sin contratiempos al recinto universitario.

Las horas avanzaron y, con el amanecer, el personal de seguridad inició el control para permitir el ingreso de los postulantes. En ese momento, los agentes notaron que solo estaba la mamá, situación que motivó la intervención de un trabajador encargado del orden.

Madre esperó desde la madrugada para el examen de admisión UNI 2026-I

Un hombre vestido con traje azul se acercó a la mujer y le solicitó que se retirara del lugar. Sin realizar reclamos ni oponer resistencia, la señora tomó su silla y se alejó del ingreso principal, mientras otros padres observaban la escena desde los exteriores del centro de estudios.

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y generaron una ola de comentarios. Algunos usuarios destacaron el respaldo que la dama brindó a su hijo, mientras otros consideraron que la responsabilidad de llegar a tiempo recaía exclusivamente en el aspirante.

“Pero está haciendo cola, no se está metiendo”, “El examen y la disciplina son para el hijo” o “Aquí no se guarda turno, el postulante debe estar presente”, fueron solo algunas reacciones en la popular plataforma china.

Fechas del examen de admisión UNI y cómo se define el ingreso

La evaluación de la UNI se desarrollará en tres jornadas: lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 de febrero. El sistema es acumulativo y no eliminatorio, por lo que los puntajes obtenidos en cada fecha se suman para definir el resultado final. Además, los aspirantes pueden elegir una primera y segunda opción de carrera, según la disponibilidad de vacantes. Los resultados oficiales podrán consultarse a través de los canales habilitados por la universidad.

