Campaña veterinaria gratuita este 6 de febrero en Los Olivos. | Foto: Andina

Campaña veterinaria gratuita este 6 de febrero en Los Olivos. | Foto: Andina

¡Porque ellos merecen los mejor! La Municipalidad de Los Olivos realizará una campaña veterinaria totalmente gratuita para los engreídos de la casa. Este viernes 6 de febrero desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, médicos especializados del programa Patitas Olivenses atenderán a perritos y gatitos en el Mercado Asociación de Comerciantes El Triunfador de Confraternidad, ubicado en la avenida Los Próceres de Huandoy.

El objetivo de la iniciativa es prevenir enfermedades en los pequeños peluditos y fomentar su tenencia responsable dentro de la comunidad. De este modo, se contribuye a una mejor salud pública y a una convivencia más segura entre las familias y sus mascotas.

TE RECOMENDAMOS CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

Servicios que estarán disponibles en la campaña veterinaria de Los Olivos

Entre los servicios que se brindará durante la jornada veterinaria se incluyen:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

· Registro de mascotas: Se realizará la inscripción de perros y gatos para facilitar su identificación, lo que permite una respuesta más rápida en caso de pérdida.

· Desparasitación interna: Se aplicarán tratamientos para eliminar parásitos alojados en el organismo de las mascotas, medida clave para prevenir enfermedades y proteger la salud de las familias.

· Desparasitación externa: Se brindará tratamiento contra pulgas, garrapatas y otros parásitos externos. De esta manera se evitan problemas en la piel y a reducir riesgos de contagio en el hogar.

· Limpieza de oídos: El servicio permitirá mantener una adecuada higiene auditiva, disminuyendo la posibilidad de infecciones y molestias frecuentes en perros y gatos.

· Corte de uñas: Se efectuará un corte adecuado para prevenir heridas, incomodidad al caminar y posibles accidentes tanto para las mascotas como para sus dueños por el crecimiento excesivo de uñas.

Recomendaciones para participar de la campaña veterinaria gratuita de Los Olivos

Llevar a los perros con correa

De ser necesario con bozal para garantizar la seguridad de los galenos durante la atención

Transportar a los gatitos en bolsos o contenedores para protegerlos y una mantita para evitar el estrés.

La iniciativa parte del reconocimiento de que las mascotas son miembros importantes de las familias y, como tal, merecen cuidados adecuados y atención permanente. A través de la detección temprana de posibles afecciones y la orientación que se brindará durante la jornada, se busca que los hogares adopten prácticas preventivas, asuman un compromiso responsable con su bienestar y contribuyan a una mejor calidad de vida para los animales.