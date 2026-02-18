Huancayo se moviliza y exige construcción de la nueva Carretera Central para conectar Lima y Junín

Protesta en Huancayo por la ejecución de la Nueva Carretera Central y su financiamiento | Difusión

Cientos de ciudadanos, trabajadores del Gobierno Regional de Junín, municipalidades, comerciantes y transportistas marcharon por las principales avenidas de Huancayo para exigir la ejecución inmediata de la Nueva Carretera Central y su financiamiento garantizado.

La movilización culminó en el parque Huamanmarca y contó con la participación de gremios sociales, comunidades de la selva central y autoridades locales, entre ellos los alcaldes de El Tambo y Saño.

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Dennys Cuba, se sumó a la protesta junto a funcionarios municipales y anunció la suspensión de los plazos administrativos en todas las dependencias el 18 y 19 de febrero como respaldo a la medida.

Exigen prioridad y presupuesto

El Comité Multisectorial de la Macro Región Centro–Oriente–Amazónica —que agrupa a representantes de Junín, Huancavelica, Pasco, Huánuco, Ayacucho, Ucayali y Lima provincias— señaló que la protesta responde a la “grave inestabilidad jurídica y técnica generada por Provías Nacional y la administración saliente”.

Ciudadanos exigen prioridad y presupuesto para la construcción de la carretera de cuatro carriles. Foto: Huanca York Times.

Los manifestantes demandaron que la nueva administración del Ejecutivo priorice la construcción de la carretera de cuatro carriles, garantice presupuesto y cronograma, restablezca el contrato Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia y mantenga la modalidad del proyecto sin modificaciones.

También exigieron evitar el aislamiento de La Oroya anulando la vía de evitamiento Carhuacoto–Paccha. “El paro continúa los días 18 y 19 de febrero, como expresión legítima de la exigencia ciudadana frente a la grave inestabilidad jurídica y técnica generada por Provías Nacional y la administración saliente”, afirmó el Comité Multisectorial.

Actos simbólicos y advertencias

Frente a la sede del Gobierno Regional de Junín, los manifestantes realizaron actos simbólicos, incluida la quema de ataúdes con los rostros de congresistas de la región.

“Ellos están a cargo de nuestra región (…) son los que están haciendo mal las cosas, en vez de fomentar leyes que nos beneficien”, expresó un ciudadano durante la concentración.

Un transportistas sostuvo que la obra permitiría reducir accidentes. “Esta es una marcha pacífica en defensa de la vía. Deben destinar el presupuesto para evitar tantos accidentes de tránsito. Si se construye, le aseguro que se reducirán en un 70%”, afirmó.

La periodista Lina Cuba, aspirante a la Cámara de Diputados, cuestionó la desigualdad en infraestructura vial: “La Panamericana Norte y Sur tienen cuatro carriles. ¿Qué pecado pagamos en la zona central, que estamos condenados a una vía de doble carril totalmente colapsada, que genera pérdidas multimillonarias a la región Junín y cobra vidas?”.

Impacto económico y sanitario

Los gremios de transportistas y productores anunciaron que no trasladarían productos a Lima —entre ellos papa, frutas, hortalizas y carnes— lo que podría generar retrasos logísticos y alzas de costos.

La Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Junín alertó que la congestión de la Carretera Central pone en riesgo a pacientes críticos y afecta el abastecimiento de medicamentos, ya que cada hora de retraso podría significar muertes evitables.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) respaldó la movilización y pidió al Ejecutivo garantizar la ejecución del proyecto.

La Policía Nacional de Junín desplegó unidades especializadas bajo el mando del general César Calero Cisneros para resguardar la ciudad y los accesos viales.

Los dirigentes advirtieron que, si no se concreta una reunión inmediata con la nueva administración del Ejecutivo, la protesta podría convertirse en un paro indefinido.

