Política

Juliana Oxenford sobre Villaverde tras vínculo con Grozo: “Donde puede aparecer, aparece y si no lo invitan, ya ve cómo entra”

La conductora de 'Arde Troya' habló de la polémica originada tras las fotos que difundiera Zamir Villaverde junto a Wolfgang Grozo, lo que demuestra que el candidato presidencial no fue sincero al decir que solo lo conocía de "hola y chau".

La periodista tildó de "mentiroso" a Wolfgang Grozo tras polémica con Zamir Villaverde.
La periodista tildó de "mentiroso" a Wolfgang Grozo tras polémica con Zamir Villaverde.

Juliana Oxenford se refirió a la polémica desatada por el vínculo entre Wolfgang Grozo y Zamir Villaverde luego de que este hiciera públicas varias fotos entre ambos. “Lo cierto es que cuando Villaverde quiere joder, jode… Donde puede aparecer, aparece y si no lo invitan, ya ve cómo entra. Es una especie de polilla que ingresa por cualquier apertura de una pequeñísima ventana y ¡pum!, siempre con foto… Se cuida, es un tipo inteligente ”, agregó.

En esa línea, la conductora de ‘Arde Troya’ señaló que esta situación no le favorece nada a Grozo, a quien muchos llaman el “outsider de esta campaña”, ya que Villaverde ha estado relacionado con varios políticos, como Pedro Castillo, y ha sido parte de asuntos turbios. “Gracias a él, podemos ahora desmentir a Grozo, que cuando le consultaron por el empresario, dijo, sí, lo conozco, de un hola y chau”.

WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

La periodista, asimismo, no dejó de referirse a la considerable subida de Wolfgang Grozo en las encuestas, tras pasar de 0,6 a 4,8 % en tan solo dos semanas, sobre todo en el sector joven. Sin embargo, el reciente destape le jugaría muy en contra al candidato sabiendo los cuestionamientos que trae consigo Zamir Villaverde. “Es mentira, Wolfgang Grozo es un mentiroso. Mintió, palero, timador. Ahora, va a salir a decir seguramente que soy una difamadora, y me importan tres pepinos”, expresó Oxenford.

