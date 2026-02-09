Policía es condenado a 7 años de cárcel por pedir S/500 a conductor para evitar papeleta en Huancayo

La ex autoridad policial identificada como Víctor Vásquez fue condenado a siete años de prisión por el Poder Judicial en Huancayo. | Foto: HBA

La ex autoridad policial identificada como Víctor Vásquez fue condenado a siete años de prisión por el Poder Judicial en Huancayo. | Foto: HBA

Una sanción ejemplar recibió un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras comprobarse que solicitó 500 soles de coima al conductor de un vehículo para evitar una papeleta de tránsito y permitirle continuar su recorrido. El hecho fue documentado en video.

El efectivo, identificado como Víctor Vásquez, fue condenado a siete años de prisión por el Poder Judicial en Huancayo, luego de acreditarse que ofreció omitir el procedimiento policial regular a cambio de dinero, en un claro abuso de su función. Asimismo, evitó trasladar al conductor a la comisaría de El Tambo para la continuidad del proceso.

TE RECOMENDAMOS KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Expolicía cometió delitos de cohecho pasivo propio y abuso de autoridad

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, que logró sustentar la acusación con material audiovisual y testimonios de otros efectivos que presenciaron la intervención.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La sentencia también incluye la inhabilitación para ejercer función pública por seis años, así como el pago de S/10.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado, medida orientada a resarcir el perjuicio ocasionado.

Según el Ministerio Público, el comportamiento del suboficial afectó el correcto desenvolvimiento del servicio policial y contravino los principios de ética y legalidad que rigen a la PNP.

El fallo busca sentar un precedente en la lucha contra la corrupción y reafirma que el uso indebido del cargo para obtener beneficios económicos tendrá consecuencias penales efectivas.