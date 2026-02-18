Aumento de caudal en río de La Libertad genera problemas entre los pobladores. Foto: composición LR | composición LR

El distrito andino de Sayapullo, situado en la provincia de Gran Chimú, región La Libertad, permanece incomunicado luego del desplome de la estructura que lo enlazaba con la franja costera. La emergencia ocurrió tras el incremento del caudal del río Baños Chimú, cuyo desborde debilitó los cimientos del viaducto hasta provocar su caída cuando un volquete atravesaba el tramo. No se registraron pérdidas humanas, aunque el hecho generó alarma.

La plataforma metálica, instalada como solución provisional años atrás, constituía la principal unión hacia mercados, centros sanitarios y servicios esenciales. Tras el incidente, unidades motorizadas quedaron detenidas a ambos extremos, mientras familias observaban con preocupación la interrupción del tránsito. La corriente arrastró parte del armazón, evidenciando el deterioro acumulado por temporadas de lluvia anteriores.

Autoridades evalúan daños y alternativas de acceso

Funcionarios municipales informaron que coordinan con instancias regionales y nacionales para evaluar afectaciones y habilitar un paso temporal que restituya la circulación en el menor plazo posible. Brigadas técnicas se desplazaron hacia la zona con el fin de inspeccionar el terreno y determinar opciones seguras para peatones y transporte ligero. Paralelamente, personal edil supervisa el comportamiento del afluente ante eventuales precipitaciones adicionales.

Habitantes expresaron inquietud por las consecuencias económicas derivadas del aislamiento, sobre todo para agricultores que dependen del traslado de cosechas hacia puntos de comercialización. Estudiantes también enfrentan dificultades para movilizarse, lo que complica actividades cotidianas. Representantes comunales solicitaron intervención urgente para evitar desabastecimiento y mayores perjuicios.

Senamhi alerta lluvias de fuerte intensidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una “alerta naranja” por precipitaciones de fuerte intensidad para este 17 de febrero en 24 regiones del país. Según el Aviso de Corto Plazo N.º 047, este fenómeno se presentará hasta la 1:00 p. m. del martes en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

