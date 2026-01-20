HOYSuscripcion LR Focus

Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Sociedad

Estilista de Huancayo llega a Lima para liposucción y fallece tras someterse a cirugía estética en clínica de Miraflores

La joven llegó a Lima el 12 de enero para la cirugía. Después de pruebas médicas en Lince, fue operada el 14 de enero, pero perdió la vida a las dos horas debido a una obstrucción vascular pulmonar aguda.

La joven viajó desde Huancayo hasta Lima para someterse a una cirugía estética en una clínica de La Molina.
La joven viajó desde Huancayo hasta Lima para someterse a una cirugía estética en una clínica de La Molina. | Difusión

La estilista y empresaria de Huancayo, Mariela Janeth Ruiz Gavilán, falleció a los 33 años luego de someterse a una liposucción con lipotransferencia en una clínica de Miraflores. La joven había llegado a Lima para realizarse esta cirugía estética el 12 de enero de este año, y el doctor a cargo iba a ser Luis Felipe Huertas.

Su prima, según declaró a Latina, relató que Ruiz pasó primero por los exámenes médicos correspondientes en una clínica en Lince. Al conocerse los resultados, el doctor Huertas le indicó que estaba apta para la operación. Así, el 14 de enero, la víctima fue intervenida en el quirófano y, a las dos horas, perdió la vida.

Denuncian presunta negligencia médica por fallecimiento de Mariela Janeth Ruiz Gavilán

La prima denuncia una presunta negligencia médica y que la necropsia reveló que la muerte fue por obstrucción vascular pulmonar aguda. Tras su muerte, los restos de Mariela Ruiz fueron trasladados a Huancayo, donde recibió el pésame de sus amistades y clientes más cercanos.

Mariela recibió un último homenaje en sus dos locales comerciales denominados “Exclusivas”, ubicados en el centro comercial Constitución y en la cuadra 2 de la calle Paseo La Breña, lugares donde desarrolló su emprendimiento en el rubro de la belleza.

La empresaria quedó huérfana a los cinco años. Hija única, fue criada por sus tíos y, ya en la adultez, decidió abrirse camino por cuenta propia. En 2017, inició su etapa como emprendedora. Por otro lado, los familiares informaron que el médico responsable de la intervención quirúrgica optó por cerrar todas sus redes sociales luego de conocerse el fallecimiento.

La República intentó contactarse con la clínica Artistas de la Belleza para presentar sus descargos, lugar al que se sometió Mariela Ruiz a su cirugía estética, según señaló su prima a Latina, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

