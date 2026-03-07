HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II     Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II     Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II     
Ciencia

La 'fruta milagrosa' que crece en América Latina, transforma sabores y es clave para pacientes con cáncer en Estados Unidos

El Synsepalum dulcificum, es una baya tropical de África que transforma sabores ácidos en dulces gracias a la miraculina.

Introducida en América Latina hace 65 años, esta fruta se cultiva en Ecuador. Foto: Floralondrina.
Introducida en América Latina hace 65 años, esta fruta se cultiva en Ecuador. Foto: Floralondrina.

El arbusto tropical Synsepalum dulcificum de la familia Sapotaceae cumple un papel fundamental en la tradición africana. Originario de la costa oeste del continente, concretamente de países como Costa de Marfil, Benín, Nigeria, Camerún, Togo, Gabón y Congo, esta baya permitió a los locales disfrutar mejor de alimentos como pan de maíz acidulado, frutas inmaduras, vino de palma o cerveza local, siendo una clave en lugares donde el agua no es potable.

Sin embargo, su grandeza no se limita a su lugar de origen, sino que se extiende hasta América Latina. Según describe el biotecnólogo Adrían Menéndez Rey para El País, el producto agrícola llegó a Ecuador hace 65 años de la mano del norteamericano Donald Brainar. Aunque, en declaraciones para el mismo medio, la CEO de Zafrú Fruta Milagrosa, Raquel Salazar, explica que no fue hasta 1991 cuando se amplió su reproducción y cultivo.

PUEDES VER: Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: cómo funciona este sorprendente método

lr.pe

Convierte sabores con una mordida

Una de las características que hizo que el Synsepalum dulcificum resaltara entre otras era la tradición y función que tenía en las comidas de los habitantes. Se cuenta que en 1724, el capitán Chevalier de Marchais descubrió que en Ouidah las tribus acudían a los arbustos para recolectar estos frutos, masticarlos durante unos segundos para luego recién disponerse a ingerir sus provisiones.

Esto se daba ya que su pulpa cuenta con un componente llamado miraculina que permite transformar la percepción ácida en la dulce sin incrementar el índice glicémico, revela Menéndez, quien además mantiene una investigación enfocada en la alteración del gusto titulada: Actividad biológica inmunogénica de Synsepalum dulcificum para el desarrollo de alimentos funcionales.

“Cuando la proteína que contiene su piel entra en contacto con las papilas gustativas, las altera una media hora, haciendo que todos los sabores ácidos se transformen en dulce”, complementa Salazar y hace la precisión de que su aplicación debe realizarse previo a comer, pero no en la acción o como parte de la preparación.

Importante en Estados Unidos

La 'fruta milagrosa' también es cultivada en zonas agrícolas de Miami; esta se ha convertido en un recurso inesperado, pero clave para los pacientes que cuenten con efectos secundarios de la quimioterapia. Cabe indicar que este tratamiento suele provocar alteraciones en el gusto, siendo común la presencia del sabor metálico y la sensación de comida podrida.

Hospitales como el Mount Sinai Medical Center y el Miami Cancer Institute ofrecen esta alternativa durante el proceso. Sin embargo, se deja claro que los beneficios que se adquieren no son una cura, sino un apoyo para manejar los síntomas.

Notas relacionadas
El país de América Latina que supera a Perú y Brasil con la mayor exportación de bananas, una fruta muy deseada por EE.UU. y China

El país de América Latina que supera a Perú y Brasil con la mayor exportación de bananas, una fruta muy deseada por EE.UU. y China

LEER MÁS
10 beneficios de las pasas: ¿para qué sirven y cómo se comen?

10 beneficios de las pasas: ¿para qué sirven y cómo se comen?

LEER MÁS
Nutricionista explica qué comidas ayudan a controlar la ansiedad: “La alimentación es importante”

Nutricionista explica qué comidas ayudan a controlar la ansiedad: “La alimentación es importante”

LEER MÁS
Científicos descubren una nueva especie de ratón semiacuático en las montañas de los andes del Perú

Científicos descubren una nueva especie de ratón semiacuático en las montañas de los andes del Perú

LEER MÁS
Eclipse lunar total del 3 de marzo: sigue la trayectoria de la 'luna de sangre' que iluminará los cielos en varias partes del mundo

Eclipse lunar total del 3 de marzo: sigue la trayectoria de la 'luna de sangre' que iluminará los cielos en varias partes del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: cómo funciona este sorprendente método

Científicos canadienses crean un método para convertir orina humana en electricidad: cómo funciona este sorprendente método

LEER MÁS
Científicos suizos podrían cambiar el futuro de la electrónica cuántica con circuitos controlados por luz

Científicos suizos podrían cambiar el futuro de la electrónica cuántica con circuitos controlados por luz

LEER MÁS
Un complejo chimú transformó el desierto en un centro de agricultura, religión y poder en el norte del antiguo Perú

Un complejo chimú transformó el desierto en un centro de agricultura, religión y poder en el norte del antiguo Perú

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cómo ver Universitario vs San Martín HOY EN VIVO? Partido clave por el segundo lugar de la Liga Peruana de Vóley

Nuevo estudio revela que el envejecimiento comienza antes de lo que se pensaba y afecta a las células de todo el cuerpo

Cristiano Da Silva denuncia acto de racismo en partido de Sporting Cristal: esperó a jugador de Alianza Atlético para confrontarlo

Ciencia

Nuevo estudio revela que el envejecimiento comienza antes de lo que se pensaba y afecta a las células de todo el cuerpo

Un milagro en la naturaleza: nace la primera cría en libertad de un animal desaparecido de su hábitat tras más de 100 años

Gran descubrimiento en Roma: arqueólogos hallan enorme necrópolis con pinturas, mosaicos y esqueletos antiguos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Elecciones CAL: rechazan tacha con que buscaban sacar a Delia Espinoza como candidata al decanato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025