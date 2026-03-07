La 'fruta milagrosa' que crece en América Latina, transforma sabores y es clave para pacientes con cáncer en Estados Unidos

El arbusto tropical Synsepalum dulcificum de la familia Sapotaceae cumple un papel fundamental en la tradición africana. Originario de la costa oeste del continente, concretamente de países como Costa de Marfil, Benín, Nigeria, Camerún, Togo, Gabón y Congo, esta baya permitió a los locales disfrutar mejor de alimentos como pan de maíz acidulado, frutas inmaduras, vino de palma o cerveza local, siendo una clave en lugares donde el agua no es potable.

Sin embargo, su grandeza no se limita a su lugar de origen, sino que se extiende hasta América Latina. Según describe el biotecnólogo Adrían Menéndez Rey para El País, el producto agrícola llegó a Ecuador hace 65 años de la mano del norteamericano Donald Brainar. Aunque, en declaraciones para el mismo medio, la CEO de Zafrú Fruta Milagrosa, Raquel Salazar, explica que no fue hasta 1991 cuando se amplió su reproducción y cultivo.

Convierte sabores con una mordida

Una de las características que hizo que el Synsepalum dulcificum resaltara entre otras era la tradición y función que tenía en las comidas de los habitantes. Se cuenta que en 1724, el capitán Chevalier de Marchais descubrió que en Ouidah las tribus acudían a los arbustos para recolectar estos frutos, masticarlos durante unos segundos para luego recién disponerse a ingerir sus provisiones.

Esto se daba ya que su pulpa cuenta con un componente llamado miraculina que permite transformar la percepción ácida en la dulce sin incrementar el índice glicémico, revela Menéndez, quien además mantiene una investigación enfocada en la alteración del gusto titulada: Actividad biológica inmunogénica de Synsepalum dulcificum para el desarrollo de alimentos funcionales .

“Cuando la proteína que contiene su piel entra en contacto con las papilas gustativas, las altera una media hora, haciendo que todos los sabores ácidos se transformen en dulce”, complementa Salazar y hace la precisión de que su aplicación debe realizarse previo a comer, pero no en la acción o como parte de la preparación.

Importante en Estados Unidos

La 'fruta milagrosa' también es cultivada en zonas agrícolas de Miami; esta se ha convertido en un recurso inesperado, pero clave para los pacientes que cuenten con efectos secundarios de la quimioterapia. Cabe indicar que este tratamiento suele provocar alteraciones en el gusto, siendo común la presencia del sabor metálico y la sensación de comida podrida.

Hospitales como el Mount Sinai Medical Center y el Miami Cancer Institute ofrecen esta alternativa durante el proceso. Sin embargo, se deja claro que los beneficios que se adquieren no son una cura, sino un apoyo para manejar los síntomas.