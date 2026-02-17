HOYSuscripcion LR Focus

Explosión en cuartel del Ejército Peruano en Pisco deja 8 soldados heridos durante traslado de granadas

El Comando Institucional ha dispuesto que el Sistema de Inspectoría inicie las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

El Ejército peruano lamentó profundamente lo ocurrido y abrió una investigación sobre el hecho
El Ejército peruano lamentó profundamente lo ocurrido y abrió una investigación sobre el hecho | Composición La República | Difusión

Un suboficial, seis miembros del personal de tropa y un efectivo en condición de desaparecido resultaron heridos tras una detonación durante la ejecución del Plan de Destrucción de Munición en el Centro de Municiones en el cuartel de Pisco este 17 de febrero alrededor de las 12:55 p.m. De acuerdo con información del Ejército del Perú, los afectados fueron trasladados a los centros de salud más cercanos para su posterior evacuación al Hospital Militar Central en Lima.

La institución aseguró que, de manera inmediata, se activaron los protocolos de emergencia establecidos a fin de brindar ayuda médica al personal herido. "Paralelamente, se ejecutan acciones de búsqueda y rescate de nuestro compañero de armas desaparecido, empleando todos los medios disponibles", precisaron en su comunidado.

Comunicado del Ejército Peruano sobre lo sucedido. Foto: Difusión

Comunicado del Ejército Peruano sobre lo sucedido. Foto: Difusión

Ejército Peruano abre investigación tras incidente

El Comando Institucional ha dispuesto que el Sistema de Inspectoría inicie las investigaciones correspondientes, para determinar las circunstancias del accidente, brindando todas las facilidades a las autoridades competentes conforme a ley.

Asimismo, el Ejército Peruano lamentó profundamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con el personal afectado y sus familias, a quienes está brindando el acompañamiento y apoyo integral necesario tras lo sucedido.

Nota en desarrollo

