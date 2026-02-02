Macro Región Centro exige decisión ya por la Nueva Carretera Central

Seis regiones reclaman presupuesto real para una obra estratégica nacional

Este lunes 02 se realizará reunión técnica clave con el Ejecutivo

La Nueva Carretera Central es considerada por los gobiernos regionales de la Macro Región Centro como la infraestructura vial más estratégica para el desarrollo del país, al conectar los principales corredores mineros, agrícolas y comerciales con Lima y sostener el abastecimiento de millones de peruanos.

No obstante, la actual Ruta PE-22 ha superado largamente su vida útil y capacidad operativa. Diseñada hace más de un siglo, hoy soporta más de 9,200 vehículos diarios, gran parte de ellos de carga pesada, generando congestión, inseguridad vial y elevados sobrecostos logísticos que afectan la competitividad nacional.

La Ruta PE-22 ha superado su capacidad, provocando congestión y altos costos logísticos que afectan la competitividad. Fuente: Difusión.

Ante esta situación, los gobiernos regionales que integran la Macro Región Centro, junto al Comité Multisectorial, emplazaron al Ejecutivo a adoptar una decisión política y presupuestal inmediata para la ejecución de la Nueva Carretera Central de cuatro carriles “Daniel Alcides Carrión”, una obra de impacto país que beneficia a más de 11 millones de ciudadanos.

El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, en representación de la Macro Región Centro, sostuvo que las regiones han cumplido con su parte y que ahora corresponde una respuesta clara del Gobierno Nacional. “Desde las regiones estamos agotando y acelerando todos los trámites y exigencias de ley. La Macro Región Centro cumple, pero exigimos una decisión nacional firme para una obra que el país no puede seguir postergando”, afirmó.

Cárdenas advirtió además que la asignación de menos de S/ 190 millones para el año 2026 resulta insuficiente frente a un proyecto cuya inversión supera los S/ 24 mil millones, lo que solo prolonga el colapso vial, incrementa los costos logísticos y mantiene altos niveles de riesgo para los usuarios.

Este lunes 02 de febrero se llevará a cabo una reunión con el Ejecutivo para abordar la urgente necesidad. Fuente: Difusión.

Las regiones demandaron que el Ejecutivo asuma un compromiso público y verificable, que incluya un marco multianual 2026–2031, metas claras, responsables definidos y el blindaje jurídico del contrato, advirtiendo que la brecha entre lo recomendado por la PMO y lo actualmente programado es inaceptable.

Finalmente, se informó que este lunes 02 de febrero se llevará a cabo una reunión técnica con el Ejecutivo - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)-, en la cual es considerada de importancia para definir el futuro de la Nueva Carretera Central y evitar que el país continúe dependiendo de una infraestructura vial obsoleta para sostener su crecimiento económico.

DATO: Cada día sin esta obra genera pérdidas: S/ 20 millones diarios en Junín y S/ 45 millones diarios en la Macro Región Centro.