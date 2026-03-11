HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Reniec habilita oficinas en Jesús María y San Borja para evitar colas y recoger DNI si lo tramitaste por internet

La oficina estatal informó que también habilitará jornadas de atención los fines de semana y ampliará horarios en algunas sedes para agilizar la entrega del documento.

Reniec facilita el recojo del DNI en Jesús María y San Borja.
Reniec facilita el recojo del DNI en Jesús María y San Borja. | Foto: Andina

Ante la alta demanda registrada en diversas sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la entidad habilitó puntos de atención en Jesús María y San Borja para que las personas que realizaron el trámite de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma virtual puedan acudir a recogerlo sin hacer largas colas.

En declaraciones a la Agencia Andina, Karim Pardo Ruiz, directora de Servicios Registrales del Reniec, detalló que estos establecimientos se ubican en la avenida 6 de Agosto 856, a 2 cuadras de la céntrica avenida Salaverry, así como en la avenida Javier Prado Este 2392, frente a la sede principal del Banco de la Nación. Según explicó, dichos espacios operan únicamente para el recojo de la identificación renovada, lo que facilita un tránsito ágil y permite que cada ciudadano obtenga la credencial en pocos minutos.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Recojo del DNI en Reniec: ahora podrás hacerlo también sábados y domingos

lr.pe

Ciudadanos esperan largas horas para realizar el trámite del DNI

“Todos los ciudadanos que realizan su trámite web pueden elegir en qué local recoger su DNI. A ellos les doy un tip: Reniec ha habilitado dos agencias donde solo se entrega DNI a quienes hicieron el trámite online y donde casi no hay cola. Las veces que he ido a supervisar me he encontrado con cuatro u ocho personas”, aseguró la funcionaria.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En los últimos días, diversas sedes del organismo registran extensas colas de personas que buscan actualizar su documento de identidad ante la cercanía de las elecciones generales previstas para 2026. La gran afluencia provoca que muchas personas permanezcan varias horas a la espera de ingresar a los locales y completar el procedimiento en ventanilla.

PUEDES VER: Reniec mantendrá atención del 9 al 13 de marzo pese al teletrabajo por crisis energética: revisa los horarios

lr.pe

En otro momento de la conversación, la representante del organismo indicó que se incorporará un horario especial durante los fines de semana, con jornadas los sábados y domingos entre las 8.00 a. m. y las 2.00 p. m. Asimismo, adelantó que determinados puntos contarán con turnos ampliados que se extenderán hasta las 7.00 p. m.

Finalmente, la institución informó que hasta el 13 de marzo mantendrá la atención presencial en todo el territorio nacional dentro del horario habitual, de lunes a viernes entre las 8.45 a. m. y las 4.45 p. m., tanto para efectuar gestiones como para retirar documentación previamente emitida.

Notas relacionadas
DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

LEER MÁS
Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

LEER MÁS
Recojo del DNI en Reniec: ahora podrás hacerlo también sábados y domingos

Recojo del DNI en Reniec: ahora podrás hacerlo también sábados y domingos

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

LEER MÁS
Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

LEER MÁS
Despistaje de cáncer gratis en marzo 2026: ¿cómo acceder a los exámenes que ofrece el MINSA?

Despistaje de cáncer gratis en marzo 2026: ¿cómo acceder a los exámenes que ofrece el MINSA?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reniec habilita oficinas en Jesús María y San Borja para evitar colas y recoger DNI si lo tramitaste por internet

Juliana Oxenford sobre Villaverde tras vínculo con Grozo: “Donde puede aparecer, aparece y si no lo invitan, ya ve cómo entra”

Al menos 46 detenidos, incluidos presos políticos, murieron en cárceles cubanas entre 2025 y 2026 por falta de atención médica, denuncia ONG

Sociedad

DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para trámites escolares, confirma Reniec

Cusco: trabajadores exigen congelar precios del combustible y anuncian protesta

Examen de Admisión San Marcos 2026-II: postulantes con nombres de futbolistas icónicos como Messi, Ronaldo y Zidane ingresan a la carrera de Ingeniería de Minas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford sobre Villaverde tras vínculo con Grozo: “Donde puede aparecer, aparece y si no lo invitan, ya ve cómo entra”

Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

Vladimir Cerrón: Tribunal Constitucional deja a voto habeas corpus que busca anular su prisión preventiva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025