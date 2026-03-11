Reniec habilita oficinas en Jesús María y San Borja para evitar colas y recoger DNI si lo tramitaste por internet

Ante la alta demanda registrada en diversas sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la entidad habilitó puntos de atención en Jesús María y San Borja para que las personas que realizaron el trámite de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma virtual puedan acudir a recogerlo sin hacer largas colas.

En declaraciones a la Agencia Andina, Karim Pardo Ruiz, directora de Servicios Registrales del Reniec, detalló que estos establecimientos se ubican en la avenida 6 de Agosto 856, a 2 cuadras de la céntrica avenida Salaverry, así como en la avenida Javier Prado Este 2392, frente a la sede principal del Banco de la Nación. Según explicó, dichos espacios operan únicamente para el recojo de la identificación renovada, lo que facilita un tránsito ágil y permite que cada ciudadano obtenga la credencial en pocos minutos.

Ciudadanos esperan largas horas para realizar el trámite del DNI

“Todos los ciudadanos que realizan su trámite web pueden elegir en qué local recoger su DNI. A ellos les doy un tip: Reniec ha habilitado dos agencias donde solo se entrega DNI a quienes hicieron el trámite online y donde casi no hay cola. Las veces que he ido a supervisar me he encontrado con cuatro u ocho personas”, aseguró la funcionaria.

En los últimos días, diversas sedes del organismo registran extensas colas de personas que buscan actualizar su documento de identidad ante la cercanía de las elecciones generales previstas para 2026. La gran afluencia provoca que muchas personas permanezcan varias horas a la espera de ingresar a los locales y completar el procedimiento en ventanilla.

En otro momento de la conversación, la representante del organismo indicó que se incorporará un horario especial durante los fines de semana, con jornadas los sábados y domingos entre las 8.00 a. m. y las 2.00 p. m. Asimismo, adelantó que determinados puntos contarán con turnos ampliados que se extenderán hasta las 7.00 p. m.

Finalmente, la institución informó que hasta el 13 de marzo mantendrá la atención presencial en todo el territorio nacional dentro del horario habitual, de lunes a viernes entre las 8.45 a. m. y las 4.45 p. m., tanto para efectuar gestiones como para retirar documentación previamente emitida.