Carnavales ayacuchanos satirizaron al censurado presidente José Jerí

Ayacucho volvió a cantar. Y, esta vez, también volvió a juzgar. En las calles de Huamanga, entre serpentinas, talco y bailes, el nombre de José Jerí resonó más que el de cualquier otro personaje político. Cuando el carnaval apenas alcanzaba su tercer día, el lunes 17 de febrero, el Congreso censuró al presidente. En la plaza, las comparsas ya lo habían hecho desde antes.

El 14 de febrero ingresó el Ño Carnavalón, personaje central de la fiesta. Este año fue dedicado a Lalo Parra, cineasta y maestro ayacuchano de Bellas Artes, homenajeado con el nombre de Killinchu. Pero si hubo una figura omnipresente en coplas y escenificaciones fue la del ex mandatario.

Tras el paso del Ño Carnavalón, la comparsa de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) representó a Jerí acompañado de tres mujeres —alusivas a las “visitadoras”— y de un cocinero chino que repartía “chaufa pa Jerí”. La referencia al llamado ChifaGate y a las visitas nocturnas a Palacio fue directa.

Mientras en Lima el presidente enfrentaba horas decisivas sobre su permanencia en el cargo, en Ayacucho el mensaje ya estaba dicho en clave festiva. La comparsa entonó: “Hermanos peruanos qué triste es la vida, con qué miedo salimos de casa (…) a cada hora robo y sicariato. Y las leyes no sirven al pueblo, los corruptos hacen lo que quieren, los políticos lindos angelitos”. El público respondió con aplausos.

Sublevación Fajardina también apuntó al entonces presidente. “Hola hermanito, le dijo al chinito. Cuando no gobierna come buena pierna. Ahora en el cofre Pajerí pasea, buscando su chifa mientras maquinea, dice ser Bukele parece pelele”, cantaron al ritmo del pumpín. En la misma copla recordaron al gobernador regional: “Wayki Oscorima ya no paga Rolex, ya no hay prestadita”, en alusión al caso que involucró a Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima.

La comparsa de Ciencias de la Comunicación de la UNSCH sumó otra frase coreada en la plaza: “Pajerín pajerín, qanra presidente (…) qué mala suerte tiene mi país”. La sátira fue transversal. Desde caramelos chinos lanzados al público hasta representaciones caricaturizadas del exmandatario, la crítica política atravesó las celebraciones.

El Congreso formalizó la censura el lunes 17 de febrero, cuando el carnaval estaba en su punto más alto. Para muchos asistentes, el desenlace político coincidió con el tono que ya dominaba las calles. En Ayacucho, la crítica había precedido al voto parlamentario.

Durante el paso del Año Carnavalón, desfiló un cocinero chino que hacía referencia al ChifaGate. Foto: Adrián Sarria, La República

Tradición, memoria y relevo generacional

Pero el carnaval no es solo política. Chano Díaz Límaco, uno de los más reconocidos quenistas del país, regresa cada año desde hace cuatro décadas para participar de la fiesta. Observa con satisfacción que nuevas generaciones toman la posta. “Lo más importante es que los jóvenes mantienen viva la tradición”, señala.

El Carnaval Ayacuchano es Patrimonio Cultural de la Nación y articula música, danza, identidad y memoria. José Salvatierra, artesano dedicado a la elaboración de joyería tradicional huamanguina, destaca que las mujeres que integran las comparsas lucen piezas de plata finamente talladas: aretes, prendedores, sujetadores de pañueletas y solaperas que forman parte de una herencia estética transmitida por generaciones.

Vladimir Peralta, capitán de la comparsa Huamanga Tunante, recuerda que hace décadas eran pocas agrupaciones y que recorrían espontáneamente las calles de la ciudad. Hoy, más de 250 comparsas llegaron hasta la Plaza de Huamanga, ante miles de espectadores locales y visitantes nacionales y extranjeros.

El relevo generacional en esta comparsa próxima a cumplir 50 años ha permitido que la historia siga vigente. Muchos fundadores ya no danzan por la edad, pero acompañan. La tradición se renueva sin romper el hilo de la memoria.

El Carnaval Ayacuchano es considerado Patrimonio Cultural de la Nación. Foto: Adrián Sarria, La República

Fiesta, crítica y realidad

El carnaval cerró oficialmente el miércoles de ceniza con la quema del Ño Carnavalón, acto simbólico que marca el fin de la fiesta y el inicio de la cuenta regresiva para el siguiente año. Ese mismo día, el Congreso debía elegir a quien asumiera la conducción del país tras la censura de Jerí, en un escenario de incertidumbre política.

Al cierre de las celebraciones, más de 40 mil turistas habían llegado a la región, dinamizando la economía local. Sin embargo, el retorno se vio afectado por un derrumbe a la altura de Huaytará, en la Vía Los Libertadores, una ruta que cada temporada de lluvias evidencia su vulnerabilidad. La situación recordó la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones seguras para quienes sostienen con su presencia una de las festividades más importantes del sur andino.

El carnaval de 2026 quedará marcado por la coincidencia entre la sátira popular y la decisión parlamentaria. Para muchos asistentes, las coplas fueron la antesala de la censura. Pareció, incluso, la estocada final a un presidente que ya cargaba con el rechazo público.

Con la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente o presidenta, y a la espera de la elección en el Congreso, Ayacucho vuelve a su rutina tras días de música y crítica. Lo que no cambia es la certeza de que, cuando vuelvan las fiestas carnestolendas, las comparsas encontrarán nuevos nombres para convertirlos en copla. En uno de los carnavales más coloridos, críticos y tradicionales del país, la política siempre termina regresando a la plaza.