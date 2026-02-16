HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

El mandatario José Jerí salió en defensa de las mujeres que fueron contratadas tras visitarlo y que permanecieron hasta altas horas de la noche.

El presidente José Jerí reapareció a horas de que el Congreso debata la censura en su contra. Foto: composición Jazmin Ceras/ La República.
El presidente José Jerí reapareció a horas de que el Congreso debata la censura en su contra. Foto: composición Jazmin Ceras/ La República.

El presidente José Jerí se pronunció sobre las mujeres que lo visitaban y salían al día siguiente de Palacio de Gobierno. Según dijo el mandatario, las jóvenes lo acompañaban en los operativos y, además, formaban parte del equipo de transferencia de cargo cuando asumió la presidencia tras la vacancia de Dina Boluarte.

"Los operativos inopinados, por su misma naturaleza, se realizaban sin avisarle a nadie. Ellas acompañaban en las noches o cuando eran convocadas a través del secretario general. Una vez contratadas, dieron su aporte para que esto se lleve a cabo; antes de contar con el equipo formal, tuve que llamar a los miembros de mi despacho para que, después de sus horarios de oficina en el Congreso, pudieran colaborar", mencionó José Jerí.

El dignatario, a manera de defenderse por las visitas de las mujeres, explicó que los primeros diez días de su gobierno constituyeron la etapa de transferencia, durante la cual el secretario general es responsable de convocar al equipo para llevarla a cabo.

“Cuando el objetivo del presidente es claro, se necesita un equipo comprometido, y no se puede pretender juzgar al equipo que me acompaña por cosas distintas”, precisó.

José Jerí admite que fue un "error" estar con capucha en reunión Zhihua Yang

Si bien uno de los cuestionamientos es la contratación de mujeres en Palacio, el presidente también es cuestionado por su reuniones clandestinas con empresarios chinos. Sobre el tema, reconoció que no debió haberse puesto una capucha cuando sostuvo un encuentro con el empresario Zhihua Yang.

"Reconozco que cometí el error de haberme puesto una capucha en un horario que generó suspicacias. Ese es mi error y lo admito de haber ido de forma inadecuada a una cena en altas hora de la noche", dijo Jerí

"Yo puedo aceptar el error de haber asistido con la vestimenta que no debí usar; lo que nunca voy a admitir es haber cometido un delito. Nunca hubo contenido ilícito en esa cena", agregó.

