Tendencias

Heladero regala helados Donofrio en los Carnavales de Ayacucho y se vuelve viral en redes sociales: ''Lo hace de corazón''

Varios cibernautas destacaron su disposición para ofrecer un momento de alegría y generosidad durante la celebración ayacuchana.

Heladero regaló productos de D'Onofrio a asistentes del Carnaval de Ayacucho.
Heladero regaló productos de D'Onofrio a asistentes del Carnaval de Ayacucho. | Foto: composición LR/TikTok

En medio de la alegría, el color y la música que caracterizan a los carnavales del sur del país, un gesto solidario llamó la atención en redes sociales. Un heladero regaló productos de D'Onofrio durante los Carnavales de Ayacucho y sorprendió al público general en plena celebración. El hecho se viralizó y fue aplaudido por cientos de usuarios, quienes destacaron la generosidad del joven vendedor.

Un gesto que conmovió a todos a los presentes

En varios videos difundidos en TikTok, Facebook e Instagram se observa al trabajador mientras reparte helados gratuitos a niños, jóvenes y adultos que disfrutaban de las comparsas y actividades de la festividad. Entre risas, bailes y espuma de carnaval, el hombre sorprendió a los asistentes al ofrecer los productos sin pedir nada a cambio.

PUEDES VER: Turistas quedan impactados al encontrar a heladero vendiendo en el mar: “Peligrosamente, cerca de ti”

lr.pe

Además, durante la festividad, el joven ambulante participó en la celebración de los carnavales ayacuchanos, se sumó a los bailes y compartió la alegría con quienes recibían un helado.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en las redes sociales?

La escena generó una ola de comentarios positivos. Muchos usuarios destacaron el noble gesto del heladero, resaltando que, en tiempos donde prima el interés económico, aún existen personas dispuestas a compartir sin esperar retribución.

PUEDES VER: Heladero peruano revela que aprendió paddle para vender sus productos en el mar: "La idea se me ocurrió"

lr.pe

"Esperemos que algún candidato le reconozca el gesto del heladero y le dé un sencillo por su buena voluntad", "Si ven al señor compren que ya se gasto y tiene que recuperar", "Gran gesto de este hombre humilde que merece que siempre se le colabore", "Ahora, ¿quién irá a pagar los helados que regalo?, "Lo hace de corazón, no como los putrefactos de candidatos", fueron algunos de los mensajes que se repitieron en distintas plataformas.

