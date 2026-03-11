HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

¿Se acaba la crisis del gas? Balcázar anuncia fecha para normalizar el gas | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Cusco: trabajadores exigen congelar precios del combustible y anuncian protesta

Dirigente de la FTDC advierte que la crisis energética afecta a todos los sectores y pide no trasladar el incremento a los pasajes de transporte. Jornada de lucha será el 18 de marzo.

Dirigente de FDTC pide a transportistas no trasladar la crisis energética a los pasajes. Foto: Luis Álvarez - La República.
Dirigente de FDTC pide a transportistas no trasladar la crisis energética a los pasajes. Foto: Luis Álvarez - La República.

El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco(FDTC), Juan Castillo Olmedo, expresó su preocupación por el incremento del precio de los combustibles y del gas, situación que —remarcó—afecta a todos los sectores de la población. El líder sindical demandó al Gobierno central tomar medidas inmediatas para evitar que la crisis energética siga elevando el costo de vida.

Castillo sostuvo que la principal exigencia es que el Ejecutivo disponga el congelamiento de los precios del combustible y del gas. Asimismo, exhortó a los transportistas y taxistas a no trasladar de manera inmediata el incremento a los usuarios mediante el alza de pasajes, especialmente cuando las familias enfrentan gastos por el inicio del año escolar.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES EN LLAMAS: LAS PROMESAS DE BALCÁZAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Iquitos: transportistas despiden a cobradores por alza de combustible

lr.pe

El dirigente recordó que, pese al anuncio del presidente José María Balcázar de que el abastecimiento de gas se normalizaría en los próximos días tras la reapertura del sistema en Camisea, la población aún percibe los efectos del alza de precios, por lo que consideró necesario adoptar medidas urgentes.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Protesta será el 18 de marzo

En ese contexto, anunció una jornada de lucha para el próximo 18 de marzo, en la que participarán diversos gremios, como los trabajadores de construcción civil, quienes también exigirán la reactivación de proyectos y obras paralizadas en la región.

Finalmente, señaló que la FDTC buscará coordinar acciones con los gremios de transportistas y otras organizaciones sociales para impulsar una respuesta conjunta frente a la crisis. Asimismo, reiteró la necesidad de concretar el Gasoducto Sur Andino, al considerar que su culminación permitiría evitar futuras crisis energéticas en el país.

Transportistas acordaron subir pasajes

Vale recordar que los transportistas de Cusco ya acordaron subir los pasajes el último martes. El dirigente de la Asociación de Transportistas de Servicio Urbano del Cusco, Estanislao Alegre, informó que las empresas del sector acordaron incrementar las tarifas del transporte público en aproximadamente 50%, debido al constante aumento del precio del combustible.

 Según explicó, tras una reunión sostenida con empresarios y gerentes de las 36 empresas que integran la asociación, se determinó que el pasaje general pasará de S/1.00 a S/1.50, mientras que las tarifas universitaria y escolar subirán de S/0.50 a S/0.70.

No obstante, Alegre señaló que la medida responde a un “sinceramiento de la tarifa” y no a una concertación de precios. Asimismo, aseguró que, si el costo del combustible vuelve a niveles normales, las tarifas podrían reducirse nuevamente.

Notas relacionadas
Hombre muere por impacto de rayo y se convierte en la sexta víctima de las tormentas eléctricas en Cusco durante el 2026

Hombre muere por impacto de rayo y se convierte en la sexta víctima de las tormentas eléctricas en Cusco durante el 2026

LEER MÁS
Fiscalía investiga a policías de unidad “Kallpas” por presunto apoyo a candidato Alejandro Soto

Fiscalía investiga a policías de unidad “Kallpas” por presunto apoyo a candidato Alejandro Soto

LEER MÁS
Bus que partió de Cusco registró volcadura en Chumbivilcas: reportan una mujer fallecida y 39 heridos

Bus que partió de Cusco registró volcadura en Chumbivilcas: reportan una mujer fallecida y 39 heridos

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

LEER MÁS
Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

LEER MÁS
Crimen en Callao: sicarios asesinan a suboficial PNP en la puerta de su casa cerca de la DEPINCRI de Bellavista

Crimen en Callao: sicarios asesinan a suboficial PNP en la puerta de su casa cerca de la DEPINCRI de Bellavista

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Examen de Admisión San Marcos 2026-II: postulantes con nombres de futbolistas icónicos como Messi, Ronaldo y Zidane ingresan a la carrera de Ingeniería de Minas

¿Quién es Wolfgang Grozo, candidato presidencial que sube en las encuestas?

Jorge Nieto Montesinos: ¿quién es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno?

Sociedad

Examen de Admisión San Marcos 2026-II: postulantes con nombres de futbolistas icónicos como Messi, Ronaldo y Zidane ingresan a la carrera de Ingeniería de Minas

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

¿Las clases serán presenciales o virtuales este jueves 12 de marzo por convocatoria de paro nacional?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Wolfgang Grozo, candidato presidencial que sube en las encuestas?

Jorge Nieto Montesinos: ¿quién es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno?

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025