Cusco: trabajadores exigen congelar precios del combustible y anuncian protesta

Dirigente de FDTC pide a transportistas no trasladar la crisis energética a los pasajes. Foto: Luis Álvarez - La República.

El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco(FDTC), Juan Castillo Olmedo, expresó su preocupación por el incremento del precio de los combustibles y del gas, situación que —remarcó—afecta a todos los sectores de la población. El líder sindical demandó al Gobierno central tomar medidas inmediatas para evitar que la crisis energética siga elevando el costo de vida.

Castillo sostuvo que la principal exigencia es que el Ejecutivo disponga el congelamiento de los precios del combustible y del gas. Asimismo, exhortó a los transportistas y taxistas a no trasladar de manera inmediata el incremento a los usuarios mediante el alza de pasajes, especialmente cuando las familias enfrentan gastos por el inicio del año escolar.

El dirigente recordó que, pese al anuncio del presidente José María Balcázar de que el abastecimiento de gas se normalizaría en los próximos días tras la reapertura del sistema en Camisea, la población aún percibe los efectos del alza de precios, por lo que consideró necesario adoptar medidas urgentes.

Protesta será el 18 de marzo

En ese contexto, anunció una jornada de lucha para el próximo 18 de marzo, en la que participarán diversos gremios, como los trabajadores de construcción civil, quienes también exigirán la reactivación de proyectos y obras paralizadas en la región.

Finalmente, señaló que la FDTC buscará coordinar acciones con los gremios de transportistas y otras organizaciones sociales para impulsar una respuesta conjunta frente a la crisis. Asimismo, reiteró la necesidad de concretar el Gasoducto Sur Andino, al considerar que su culminación permitiría evitar futuras crisis energéticas en el país.

Transportistas acordaron subir pasajes

Vale recordar que los transportistas de Cusco ya acordaron subir los pasajes el último martes. El dirigente de la Asociación de Transportistas de Servicio Urbano del Cusco, Estanislao Alegre, informó que las empresas del sector acordaron incrementar las tarifas del transporte público en aproximadamente 50%, debido al constante aumento del precio del combustible.

Según explicó, tras una reunión sostenida con empresarios y gerentes de las 36 empresas que integran la asociación, se determinó que el pasaje general pasará de S/1.00 a S/1.50, mientras que las tarifas universitaria y escolar subirán de S/0.50 a S/0.70.

No obstante, Alegre señaló que la medida responde a un “sinceramiento de la tarifa” y no a una concertación de precios. Asimismo, aseguró que, si el costo del combustible vuelve a niveles normales, las tarifas podrían reducirse nuevamente.