Política

Fiscalía ingresa a Palacio para pedir cámaras de seguridad por contrataciones de amiga de José Jerí

Representantes del Ministerio Público solicitaron los registros de videovigilancia del Palacio de Gobierno del Perú como parte de las diligencias por presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas al expresidente José Jerí.

Fiscalía llega a Palacio a pedir cámaras de seguridad
Fiscalía llega a Palacio a pedir cámaras de seguridad | Créditos: Marcia Chahu / URPI - LR

Un equipo del Ministerio Público volvió esta tarde a Palacio de Gobierno para continuar con las diligencias vinculadas a la investigación por presuntas irregularidades en procesos de contratación relacionados con el entorno de José Jerí.

La intervención estuvo encabezada por el fiscal Carlos Price, quien llegó acompañado por cuatro agentes de la Dircorcor. El objetivo principal de la diligencia es el requerimiento de los registros de videovigilancia en puntos estratégicos de la sede del Ejecutivo: los accesos de ingreso a Palacio, el área de la Presidencia y los accesos al despacho de Jerí.

Créditos: Marcia Chahu / URPI - LR

Créditos: Marcia Chahu / URPI - LR

Los representantes del Ministerio Público arribaron en una camioneta blanca que permanece estacionada frente a la Casa de la Literatura Peruana, desde donde coordinaron las actuaciones con personal de seguridad.

Cabe recordar que en horas de la mañana un primer equipo del Ministerio Público acudió a Palacio de Gobierno para iniciar diligencias vinculadas a esta investigación, en una intervención orientada al acopio de información. Los fiscales ingresaron a las 08:48 a. m y se retiraron a las 11:04 a. m. Ellos solicitaron la lista completa de las personas que fueron contratadas en el despacho presidencial desde el pasado 10 de octubre.

Jerí fue censurado el último martes 17 de febrero tras revelarse que sostuvo reuniones clandestinas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong; además de haber recibido visitas nocturnas de mujeres en la sede de Palacio de Gobierno, y que luego las involucradas terminaran con contratos.

José Jerí: Segundo Montalvo pide reabrir investigación por caso de violación

El congresista Segundo Montalvo solicitó al fiscal Tomás Gálvez reactivar la denuncia por presunta violación sexual. El pedido plantea revisar el archivo del caso ocurrido en 2024 y ampliar las diligencias por hechos recientes que, según el parlamentario, estarían relacionados con la conducta de José Jerí.

Asimismo, se conoció que Marco Cardoza, amigo de Jerí y también investigado en el proceso, presentó una solicitud para que el mandatario sea sometido a una prueba de tumescencia peneana (TPN), examen médico que evalúa la respuesta fisiológica ante determinados estímulos.

En el documento, Montalvo sostiene que la investigación por la presunta agresión sexual en Canta se archivó sin haberse completado todas las pericias. Sin embargo, Gálvez afirmó que el escrito atribuido a la abogada Zulma Nilda Machaca Cervantes es falso y que la firma de Cardoza Hurtado habría sido falsificada.

"Hemos remitido el caso a la fiscalía de turno para que se investigue por presunta falsedad documental (…) El polo al que se hace referencia nunca estuvo bajo cadena de custodia ni formó parte formal del expediente fiscal. Solo aparece mencionado en el atestado policial. Por tanto, no constituía un elemento probatorio dentro de la carpeta fiscal", dijo el fiscal de la Nación interino.

