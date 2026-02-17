HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
JOSÉ JERÍ ES CENSURADO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Nayib Bukele comparte en su cuenta de X la imagen de su muñeco gigante en carnaval de Cajamarca

Durante la festividad, un grupo de personas disfrazadas de reclusos, con la imagen del mandatario del país centroamericano, llamó la atención en redes sociales.

Nayib Bukele se pronunció sobre su muñeco que apareció en las redes sociales.
Nayib Bukele se pronunció sobre su muñeco que apareció en las redes sociales. | Foto: Omar Neyra/composición LR

Luego de que se viralizara en redes sociales la imagen de una gran piñata con el rostro del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, instalada durante los carnavales de Cajamarca, el mandatario reaccionó desde su cuenta oficial de X con un breve y contundente mensaje que generó una avalancha de comentarios entre usuarios peruanos y extranjeros.

La figura, que mostraba al jefe de Estado salvadoreño rodeado de personas disfrazadas de reclusos, fue colocada por un grupo de ciudadanos que pedía replicar en el Perú el denominado modelo Bukele, estrategia de seguridad aplicada en ese país contra las pandillas.

Los mensajes de Nayib Bukele en su cuenta de X. Foto: Nayib Bukele - X

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

lr.pe

¿Cómo reaccionó Nayib Bukele al ver su muñeco en las redes sociales?

La reacción del mandatario salvadoreño no pasó desapercibida. El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un breve y contundente mensaje en su cuenta oficial de X: “¿Perú?”. Minutos después, en otro post, añadió: “Carnaval en Celendín, Cajamarca, Perú”, en referencia a las imágenes que se viralizaron desde esta provincia del norte del país.

Sus publicaciones generaron una ola de reacciones entre seguidores y cibernautas peruanos, quienes no tardaron en comentar y compartir el mensaje, sorprendidos por la rapidez con la que el mandatario centroamericano se pronunció sobre lo ocurrido en los carnavales.

PUEDES VER: José Antonio Kast elogia la “mano dura” de Nayib Bukele y le pide apoyo para reformar el sistema penitenciario en Chile

lr.pe

Entre los comentarios más destacados están: "Ojalá hubiéramos tenido un presidente como usted en los últimos 10 años, seríamos otra cosa", "Grande Perú", "Gracias peruanos por el aprecio que le tienen al presidente Bukele", "Bukele, eres más conocido en Perú de lo que crees, y más famoso de lo que muchos políticos quieren aceptar", "Nayib Bukele, aquí en Perú muchos te aman y muchos te admiran. Eres el mejor presidente del mundo".

La señal de protesta que llamó la atención a nivel mundial

El acto tuvo un fuerte componente simbólico ante la creciente ola de delincuencia que afecta al país. Varias personas participaron vestidas con trajes que simulaban uniformes de reclusos con la finalidad de reforzar el mensaje. De acuerdo con la postura de los manifestantes, esta acción representa un modelo de seguridad que consideran efectivo frente al avance del crimen.

