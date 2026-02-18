HOYSuscripcion LR Focus

Política

Premier descarta presentar demanda competencial ante el TC tras censura de José Jerí

El primer ministro, Ernesto Álvarez, señaló que, si bien correspondía una vacancia y no censura, no tomarán medidas. También dijo que aún "no se le han hallado indicios de delitos" a José Jerí, pese a las investigaciones.

Primer ministro, Ernesto Álvarez, acudió al Congreso.
Primer ministro, Ernesto Álvarez, acudió al Congreso.

No se aferrarán al cargo. Si bien consideró que la censura contra el presidente José Jerí constituyó una infracción constitucional, el primer ministro, Ernesto Álvarez, afirmó este miércoles que no se presentará una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) porque agravaría aún más la situación del país.

“Ha sido una infracción constitucional. Como señalaban los mejores constitucionalistas correspondía la vacancia y no la censura, pero esta ha sido una decisión política, cuya responsabilidad recae ahora en el Congreso y los hechos han sido ya consumados”, señaló.

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Álvarez explicó que, técnicamente, no sería posible la presentación de una demanda competencial, primero, porque profundizaría la crisis y, segundo, porque sería discutible ya que debería tener el acuerdo del consejo de ministros; no obstante, el mandato político del Ejecutivo ya ha fenecido.

Agregó que, desde el recuento de los votos y la declaración del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, de que el cargo está vacante, el mandatario José Jerí perdió la posibilidad de seguir asumiendo el cargo de manera inmediata.

“Sucede lo contrario con los ministros que están a cargo de sectores administrativos del Estado. Por eso, ahora nos encontramos en funciones exclusivamente para garantizar el funcionamiento de cada uno de los sectores hasta que se designe a nuestros reemplazantes. Tenemos la misma responsabilidad, pero sin la capacidad de tomar decisiones políticas”, precisó.

El premier también indicó que se reunió este miércoles con el presidente del Congreso, debido a que, por ahora, es el único titular que tiene el mandato político del Ejecutivo.

"Le he expresado nuestra mayor voluntad de ayudar, en la medida que podamos esta tarde noche, elegir a un presidente o presidenta capaz no solo de guiar al Estado en estos cuatro meses que faltan, sino, esencialmente, de encontrar los consensos adecuados para tener unas elecciones generales libres e imparciales", respondió en pasos perdidos del Parlamento.

Sugiere seguir con nuevo plan

También consideró que el nuevo mandatario debe continuar con los lineamientos del nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana “para no empezar de cero”. “Ya se encuentra listo. El ministro del Interior, junto con su equipo técnico, incorporó los planteamientos propuestos por 13 instituciones ajenas al Ejecutivo”, aseguró.

En otro momento, Álvarez admitió que José Jerí se encuentra envuelto en investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal, las cuales están vinculadas a reuniones con empresarios chinos y visitas al despacho presidencial. Sin embargo, dijo que, hasta la fecha, “no se le han hallado indicios de delito alguno” y le recomendó que “nunca más vuelva a usar capucha en su vida”.  

