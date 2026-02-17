HOYSuscripcion LR Focus

Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
¿José Jerí se va? y Elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

En pleno velorio, amigos y familiares de transportista asesinado de 'El Rápido' recibieron video del ataque

El hecho se produjo un día después de que los transportistas de once empresas paralizaran su servicio en protesta por la violencia y las extorsiones que afectan al sector.

La Fiscalía inició una investigación para identificar a los culpables del homicidio.
La Fiscalía inició una investigación para identificar a los culpables del homicidio. | Foto: Marco Cotrina/La República.

En medio del velorio del conductor de la empresa de transporte El Rápido, Raúl Amílkar Marcano Rodríguez, de nacionalidad venezolana, familiares y amigos recibieron un video del preciso instante en que fue atacado a balazos en la avenida 12 de Octubre, mientras cubría su ruta en el distrito de San Martín de Porres, en Lima.

El material audiovisual, grabado por los mismos sicarios al momento del atentado, se envió a los colegas de la víctima tras un día en el que diversos gremios paralizaron sus servicios en solidaridad con el conductor asesinado y como protesta ante la falta de respuesta del Gobierno frente al aumento de la violencia criminal y las extorsiones.

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Once empresas paralizaron su servicio el 16 de febrero

El domingo 16 de febrero, las líneas El Rápido, Etupsa 73, Salamanca Parral S.A., La 50, Huáscar, Santa Cruz, ET Guadulfo Silva, ET Pesquero, Lipetsa, Nueva América y San Germán realizaron un apagado de motores y expresaron su preocupación frente a las constantes amenazas y ataques, que no parecen reducirse pese a las promesas del Ejecutivo.

La medida afectó a una gran cantidad de usuarios, que necesitaban movilizarse por rutas como San Juan de Lurigancho-San Martín de Porres o Villa El Salvador-Carabayllo. En medio de la situación, algunos colegas de Marcano Rodríguez comunicaron que evalúan renunciar para salvaguardar su integridad.

"Posiblemente algunos se retiren. Yo, la verdad, también, porque me da miedo (...). Tengo más de 15 años trabajando y estamos desprotegidos. ¿Qué podemos hacer? Hay que dar un paso atrás, porque lo primero es la vida", indicó uno de los choferes para RPP.

A pesar de que el sector ofreció una conferencia de prensa, no se llegó a un acuerdo con el Gobierno y los representantes descartaron realizar un paro general, debido a que este 17 de febrero el Congreso de la República programó un pleno extraordinario para discutir la moción de censura contra el presidente José Jerí.

Ministerio Público inició investigación por la muerte de Marcano Rodríguez

En paralelo a la paralización de los transportistas, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla (Segundo Despacho) inició una investigación preliminar contra quienes fueran responsables del homicidio de Amílkar Marcano.

Según las indagaciones, la víctima recibió disparos en la cabeza y el tórax mientras conducía el vehículo. Como parte de las diligencias preliminares, se efectuó el levantamiento del cuerpo en el hospital Luis Negreiros Vega y se dispuso que personal policial de la División de Investigación de Homicidios de Lima recabe las declaraciones de los familiares y testigos del suceso, obtenga las imágenes grabadas por cámaras de videovigilancia de la zona, entre otras actividades urgentes para esclarecer lo sucedido.

