HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima
EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     
Política

Horas decisivas para José Jerí: Congreso debate censura en medio presiones por definir quien lo reemplazará

El Congreso debatirá el 17 de febrero la censura contra el presidente José Jerí, debido a sus reuniones con empresarios chinos. Se presentaría una cuestión previa que busca salvar a Jerí bajo la excusa de definir el proceso que se debe seguir: censura o vacancia. En caso de que se opte por la vacancia, el mandatario continuará en el cargo, por lo menos, hasta el próximo pleno ordinario.

El futuro de José Jerí se definirá este martes 17 de febrero a las 10 de la mañana. Foto: Composición/LR
El futuro de José Jerí se definirá este martes 17 de febrero a las 10 de la mañana. Foto: Composición/LR

Se acerca un día clave para el presidente de la República, José Jerí. Este martes 17 de febrero, a las 10 a. m., el Pleno Extraordinario del Congreso debatirá las siete mociones de censura presentadas en contra del mandatario por diversas bancadas, a raíz de sus reuniones clandestinas con empresarios chinos.

Únete a nuestro canal de política y economía

Hasta el momento, Fuerza Popular es el único partido que ha mostrado su respaldo a Jerí. En un video compartido en redes sociales, su lideresa Keiko Fujimori afirmó que no votarán a favor de las censuras. Sin embargo, las demás agrupaciones definirán sus posturas en el camino.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

No obstante, las bancadas de izquierda como Bloque Democrático, Bancada Socialista y algunos de JPP y Perú Libre han firmado la convocatoria del Pleno y se espera que voten a favor de la censura. Renovación Popular y Podemos Perú seguirían con esa misma línea.

PUEDES VER: José Jerí: informe de Fiscalización advierte falta de transparencia, contradicciones e indicios por favorecer a empresario Yang

lr.pe

Jugada para salvar a Jerí

Ante las diversas interpretaciones y posturas dentro del Congreso y del mismo presidente Jerí sobre si corresponde una censura o una vacancia, se viene planteando la posibilidad de presentar una cuestión previa para encauzar y definir el trámite del proceso. (Y de esta manera salvar a Jerí).

Es decir, un congresista podría solicitar un plazo para que se resuelva esta controversia. En ese escenario, el Pleno del Congreso de la República debatiría primero si corresponde una censura o una vacancia y, posteriormente, votaría para definir cuál es el mecanismo que debe emplearse para remover a José Jerí de la Presidencia.

En caso de que se determine que lo que corresponde es una vacancia, el mandatario se mantendría en el cargo. Esto debido a que, según el Reglamento, en un Pleno Extraordinario solo puede debatirse lo que figura expresamente en la agenda, que en este caso son las mociones de censura.

Así, una eventual vacancia no podría abordarse en esa sesión y quedaría pendiente para la siguiente legislatura. Esta última medida requiere necesariamente de 87 votos.

Esta es la "jugada" que se viene advirtiendo desde el Parlamento para salvar a Jerí.

Al respecto, durante una entrevista para un medio local, el abogado penalista Benji Espinoza aseguró que lo que correspondería sería una vacancia porque se está juzgando a Jerí por sus actos como presidente. En esa misma línea, mencionó que, si Jerí es censurado, podría recurrir a la vía constitucional a través de una acción de amparo alegando que se ha sometido a un procedimiento distinto al que está previsto en la Constitución. "Tienen los votos, pero creo que el procedimiento es equivocado", dijo.

Censura apunta a Jerí y no a la Mesa Directiva: se necesitaría mayor simple para removerlo

Tal como lo señalan las siete mociones de censura, la medida solo apunta contra el presidente Jerí. En ese sentido, no se necesitarían 87 votos para retirarlo del cargo, sino solo una mayoría simple de los congresistas presentes y habilitados en el hemiciclo. Actualmente, la institución cuenta con 127 miembros debido a que Guillermo Bermejo se encuentra sentenciado, Jerí es presidente y Carlos Anderson falleció.

Es importante resaltar que en el Pleno Extraordinario no se podría abarcar una censura contra toda la Mesa Directiva o una moción de vacancia. El motivo es que, según detalla el Reglamento, cuando el Congreso está en receso parlamentario y se convoca a Pleno con 78 firmas, la única agenda explícita es la que se presentó de manera escrita; es decir, la censura contra Jerí.

Precisamente por tratarse de una censura, el mandatario tampoco asistirá al Pleno para ejercer su derecho a la defensa. La razón surge porque el reglamento no estipula que en casos de censura se cite al funcionario público para que tome la palabra.

Recién desde el 1 de marzo, día en que los legisladores regresan a sus funciones cotidianas, se podría presentar una censura contra toda la Mesa Directiva o vacancia y se convocaría a Pleno sin necesidad de contar con 78 firmas. En el caso de la vacancia, por ley, se debatiría obligatoria y rápidamente.

Si Jerí es censurado, ¿quién asume?

Ahora bien, si cae Jerí, de acuerdo con el Reglamento de la entidad, el actual presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, deberá convocar a una elección para elegir al titular de la entidad, quien será el mismo que asuma como jefe de Estado.

Las bancadas presentarán a sus elegidos para que sean sometidos al escrutinio congresal que se realizará en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión. El candidato que resulte ganador por mayoría simple será el siguiente presidente de la República interino.

Los voceados

Hasta el momento, tal como reportó La República el pasado 11 de febrero, hay dos voceados para reemplazar a Jerí: María del Carmen Alva (Acción Popular) y José María Balcázar (Perú Libre).

Alva asumió la presidencia del Congreso en el periodo 2021-2022. Sin embargo, enfrentó diversas críticas por su accionar. Uno de esos episodios ocurrió cuando jaló del brazo a su colega Isabel Cortez durante una sesión plenaria. No obstante, todo quedó allí.

Para estos comicios del 2026, intentó buscar la reelección, pero su partido Acción Popular fue retirado de la carrera electoral.

En tanto, Balcázar contó con el respaldo de Guido Bellido (Podemos Perú). "El doctor actualmente no postula a ningún cargo de elección popular y es una figura de consenso, adecuada para el escenario crítico que atraviesa el país. En lo personal, considero que se trata de una propuesta positiva”, dijo.

Tanto Alva como Balcázar tienen en común que ninguno va a la reelección.

Notas relacionadas
José Jerí: informe de Fiscalización advierte falta de transparencia, contradicciones e indicios por favorecer a empresario Yang

José Jerí: informe de Fiscalización advierte falta de transparencia, contradicciones e indicios por favorecer a empresario Yang

LEER MÁS
Moción de censura contra Jerí: bancadas afinan posturas a contrarreloj en medio de divisiones internas y dudas en votación

Moción de censura contra Jerí: bancadas afinan posturas a contrarreloj en medio de divisiones internas y dudas en votación

LEER MÁS
Keiko Fujimori sale en defensa del presidente José Jerí: Fuerza Popular no apoyará censura

Keiko Fujimori sale en defensa del presidente José Jerí: Fuerza Popular no apoyará censura

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
RMP advierte sobre Maricarmen Alva como posible reemplazo de Jerí: “No está postulando a miss simpatía porque pierde”

RMP advierte sobre Maricarmen Alva como posible reemplazo de Jerí: “No está postulando a miss simpatía porque pierde”

LEER MÁS
Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

LEER MÁS
10 niñas huyeron del “hogar” de la pastora Jáuregui, pero siguió funcionando

10 niñas huyeron del “hogar” de la pastora Jáuregui, pero siguió funcionando

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Álvaro Barco reveló por qué Universitario no fichó al portugués William Carvalho: "Tampoco vamos a ir hipotecando al club"

Candidato presidencial Roberto Sánchez fue operado en clínica de Arequipa tras sufrir en carne propia la crisis del sector salud

Política

Candidato presidencial Roberto Sánchez fue operado en clínica de Arequipa tras sufrir en carne propia la crisis del sector salud

El regreso de los burriers: 259 detenidos con droga en el aeropuerto Jorge Chávez

RMP advierte sobre Maricarmen Alva como posible reemplazo de Jerí: “No está postulando a miss simpatía porque pierde”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Roberto Sánchez fue operado en clínica de Arequipa tras sufrir en carne propia la crisis del sector salud

El regreso de los burriers: 259 detenidos con droga en el aeropuerto Jorge Chávez

Horas decisivas para José Jerí: Congreso debate censura en medio presiones por definir quien lo reemplazará

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025