Horas decisivas para José Jerí: Congreso debate censura en medio presiones por definir quien lo reemplazará

El futuro de José Jerí se definirá este martes 17 de febrero a las 10 de la mañana. Foto: Composición/LR

Se acerca un día clave para el presidente de la República, José Jerí. Este martes 17 de febrero, a las 10 a. m., el Pleno Extraordinario del Congreso debatirá las siete mociones de censura presentadas en contra del mandatario por diversas bancadas, a raíz de sus reuniones clandestinas con empresarios chinos.

Hasta el momento, Fuerza Popular es el único partido que ha mostrado su respaldo a Jerí. En un video compartido en redes sociales, su lideresa Keiko Fujimori afirmó que no votarán a favor de las censuras. Sin embargo, las demás agrupaciones definirán sus posturas en el camino.

No obstante, las bancadas de izquierda como Bloque Democrático, Bancada Socialista y algunos de JPP y Perú Libre han firmado la convocatoria del Pleno y se espera que voten a favor de la censura. Renovación Popular y Podemos Perú seguirían con esa misma línea.

Jugada para salvar a Jerí

Ante las diversas interpretaciones y posturas dentro del Congreso y del mismo presidente Jerí sobre si corresponde una censura o una vacancia, se viene planteando la posibilidad de presentar una cuestión previa para encauzar y definir el trámite del proceso. (Y de esta manera salvar a Jerí).

Es decir, un congresista podría solicitar un plazo para que se resuelva esta controversia. En ese escenario, el Pleno del Congreso de la República debatiría primero si corresponde una censura o una vacancia y, posteriormente, votaría para definir cuál es el mecanismo que debe emplearse para remover a José Jerí de la Presidencia.

En caso de que se determine que lo que corresponde es una vacancia, el mandatario se mantendría en el cargo. Esto debido a que, según el Reglamento, en un Pleno Extraordinario solo puede debatirse lo que figura expresamente en la agenda, que en este caso son las mociones de censura.

Así, una eventual vacancia no podría abordarse en esa sesión y quedaría pendiente para la siguiente legislatura. Esta última medida requiere necesariamente de 87 votos.

Esta es la "jugada" que se viene advirtiendo desde el Parlamento para salvar a Jerí.

Al respecto, durante una entrevista para un medio local, el abogado penalista Benji Espinoza aseguró que lo que correspondería sería una vacancia porque se está juzgando a Jerí por sus actos como presidente. En esa misma línea, mencionó que, si Jerí es censurado, podría recurrir a la vía constitucional a través de una acción de amparo alegando que se ha sometido a un procedimiento distinto al que está previsto en la Constitución. "Tienen los votos, pero creo que el procedimiento es equivocado", dijo.

Censura apunta a Jerí y no a la Mesa Directiva: se necesitaría mayor simple para removerlo

Tal como lo señalan las siete mociones de censura, la medida solo apunta contra el presidente Jerí. En ese sentido, no se necesitarían 87 votos para retirarlo del cargo, sino solo una mayoría simple de los congresistas presentes y habilitados en el hemiciclo. Actualmente, la institución cuenta con 127 miembros debido a que Guillermo Bermejo se encuentra sentenciado, Jerí es presidente y Carlos Anderson falleció.

Es importante resaltar que en el Pleno Extraordinario no se podría abarcar una censura contra toda la Mesa Directiva o una moción de vacancia. El motivo es que, según detalla el Reglamento, cuando el Congreso está en receso parlamentario y se convoca a Pleno con 78 firmas, la única agenda explícita es la que se presentó de manera escrita; es decir, la censura contra Jerí.

Precisamente por tratarse de una censura, el mandatario tampoco asistirá al Pleno para ejercer su derecho a la defensa. La razón surge porque el reglamento no estipula que en casos de censura se cite al funcionario público para que tome la palabra.

Recién desde el 1 de marzo, día en que los legisladores regresan a sus funciones cotidianas, se podría presentar una censura contra toda la Mesa Directiva o vacancia y se convocaría a Pleno sin necesidad de contar con 78 firmas. En el caso de la vacancia, por ley, se debatiría obligatoria y rápidamente.

Si Jerí es censurado, ¿quién asume?

Ahora bien, si cae Jerí, de acuerdo con el Reglamento de la entidad, el actual presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, deberá convocar a una elección para elegir al titular de la entidad, quien será el mismo que asuma como jefe de Estado.

Las bancadas presentarán a sus elegidos para que sean sometidos al escrutinio congresal que se realizará en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión. El candidato que resulte ganador por mayoría simple será el siguiente presidente de la República interino.

Los voceados

Hasta el momento, tal como reportó La República el pasado 11 de febrero, hay dos voceados para reemplazar a Jerí: María del Carmen Alva (Acción Popular) y José María Balcázar (Perú Libre).

Alva asumió la presidencia del Congreso en el periodo 2021-2022. Sin embargo, enfrentó diversas críticas por su accionar. Uno de esos episodios ocurrió cuando jaló del brazo a su colega Isabel Cortez durante una sesión plenaria. No obstante, todo quedó allí.

Para estos comicios del 2026, intentó buscar la reelección, pero su partido Acción Popular fue retirado de la carrera electoral.

En tanto, Balcázar contó con el respaldo de Guido Bellido (Podemos Perú). "El doctor actualmente no postula a ningún cargo de elección popular y es una figura de consenso, adecuada para el escenario crítico que atraviesa el país. En lo personal, considero que se trata de una propuesta positiva”, dijo.

Tanto Alva como Balcázar tienen en común que ninguno va a la reelección.