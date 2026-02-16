La empresa de transportes El Rápido informó que suspenderá sus operaciones desde el lunes 16 de febrero de 2026 debido a la creciente inseguridad que viene afectando al transporte urbano. La decisión fue comunicada tras el asesinato de uno de sus choferes el 14 de febrero.

La empresa señaló también que la paralización responde a la falta de garantías para continuar brindando el servicio con seguridad, exigiendo a las autoridades acciones inmediatas para identificar y capturar a los responsables.