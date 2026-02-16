Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana
Varias empresas de transporte público en Lima anunciaron su paralización y convocaron a una protesta pacífica en diversos puntos de la capital.
El lunes 16 de enero, en Lima, comenzó el anunciado paro de transportistas. La medida se adoptó luego de que la empresa El Rápido decidiera paralizar sus operaciones tras el asesinato de uno de sus choferes a manos de delincuentes la noche del 14 de febrero, cerca de la avenida Próceres, en San Martín de Porres.
Noticia en desarrollo...
Paro de transportistas en Lima y Callao HOY, 16 de febrero
Comunicado de paralización de la empreasa El Rápido
La empresa de transportes El Rápido informó que suspenderá sus operaciones desde el lunes 16 de febrero de 2026 debido a la creciente inseguridad que viene afectando al transporte urbano. La decisión fue comunicada tras el asesinato de uno de sus choferes el 14 de febrero.
La empresa señaló también que la paralización responde a la falta de garantías para continuar brindando el servicio con seguridad, exigiendo a las autoridades acciones inmediatas para identificar y capturar a los responsables.
Inició paro de transportistas en Lima
El paro de transportistas anunciado el último martes por algunos gremios inició este miércoles en las primeras horas de la mañana. El anuncio se realizó luego del ataque y asesinato de un transportista de El Rápido a manos de delincuentes, la noche del 14 de febrero.
