Transportistas suspenden operaciones en Lima tras asesinato de conductor de El Rápido | La República.

Transportistas suspenden operaciones en Lima tras asesinato de conductor de El Rápido | La República.

Diversas compañías de transporte público suspendieron sus operaciones este lunes 16 de febrero en respaldo a la empresa El Rápido, tras el asesinato de uno de sus conductores, Raúl Amílkar Marcano Rodríguez, ocurrido la noche del 14 de febrero en el distrito de San Martín de Porres.

A la protesta se adhieron Etupsa 73, Salamanca Parral S.A., La 50, Huáscar S.A., Santa Cruz, ET Guadulfo Silva y ET Pesquero, además de líneas como Lipetsa y Nueva América. Estas firmas cubren recorridos que enlazan Villa El Salvador, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Lurín, Ate y el Callao, lo que provocó una disminución considerable de unidades durante las primeras horas de la mañana. Los gremios evalúan una nueva movilización en los próximos días.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Intervención policial

Como parte de las acciones, un grupo de choferes de El Rápido avanzó en caravana hacia el Congreso de la República. No obstante, agentes de la Policía Nacional los interceptaron a la altura del óvalo Habich, en la Panamericana Norte, donde ocuparon parcialmente la vía auxiliar.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En ese operativo, los buses recibieron papeletas por presuntas infracciones y uno de los conductores quedó detenido. El coronel Juan Carlos Montúfar indicó que la medida se adoptó porque el chofer “impedía el libre tránsito”.

Mientras era custodiado por efectivos, sus compañeros reclamaban su liberación y denunciaban que son víctimas del sicariato. La unidad, que exhibía una pancarta con los rostros de trabajadores asesinados, fue trasladada al depósito.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, sostuvo que la actuación se ejecutó conforme a los protocolos. “Somos objetivos, cumplimos la ley. Si ellos interponen el recurso de nulidad y justifican el motivo, podrían anular la papeleta”, añadió.

Wilfredo Reina recuperó su libertad horas después. Desde el almacén de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), ubicado en Lurín, manifestó su malestar. “Hemos salido a protestar porque no tenemos seguridad. Me siento indignado. No es justo que me lleven por las puras. Son 15 años trabajando como transportista y es la primera vez que la Policía me trata así”, declaró.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Transportistas Nacionales (Asotrani), Walter Carrera, cuestionó el proceder de los efectivos. “Rechazamos categóricamente estas malas intervenciones. Lo único que estamos pidiendo es seguridad para trabajar tranquilamente”, sostuvo.

PUEDES VER: Policía detiene a transportista durante bloqueo de vía en San Martín de Porres

Gremio evalúa nuevo paro

Luego de los incidentes registrados, los representantes del sector informaron que analizarán adoptar nuevas acciones en los próximos días.

Desde Asotrani criticaron la respuesta estatal frente a la criminalidad. “Lo que queremos es que esa misma organización que tiene la policía para supuestamente paralizar un paro, deberían organizarse para enfrentar el crimen organizado que cada día enluta familias”, increparon.

La organización demanda compensaciones para los deudos de las víctimas del sicariato y para quienes resultaron heridos en atentados, además de la implementación de un seguro de vida para los choferes, al tratarse de una labor de alto riesgo.

En ese escenario, anunciaron una reunión para evaluar lo ocurrido y definir una eventual medida de fuerza. “Estaremos haciendo una reunión de coordinación para realizar un paro o movilización. No sé si será de 24, 48 o 72 horas. Nosotros los conductores también nos perjudicamos”, expresaron.

Martín Ojeda, vocero de Transporte Unidos (UT), señaló desde el terminal de la empresa Pesqueros —cuyo conductor fue asesinado por sicarios hace una semana— que lo sucedido el lunes respondió a una reacción espontánea. “Esto es una advertencia al presidente de la República José Jeri para que cumpla con lo prometido”, increpó.

“La prevención no está funcionando porque sino, no tendríamos muertos”, agregó, tras solicitar una cita con los ministros del Interior y de Transportes. Ojeda evitó confirmar una huelga inmediata y precisó que la determinación final se adoptará en un próximo encuentro con los delegados.

Buses suspenden actividades

En paralelo, los trabajadores de la línea Huáscar detuvieron indefinidamente sus labores desde su patio de maniobras en San Juan de Lurigancho, en solidaridad con El Rápido y ante las amenazas extorsivas que afrontan.

De acuerdo con su denuncia, delincuentes les exigen pagos de S/50.000 como “inscripción” y S/15 diarios por cada unidad. El último viernes, uno de los choferes fue atacado por sujetos en motocicleta, lo que acrecentó la preocupación entre el personal.

Durante la manifestación, parientes de los transportistas participaron con carteles que incluían mensajes como: “Es ahora o nunca. No a la extorsión”, “Queremos trabajar sin miedo ¡No más muertes!”; y el letrero de una niña que decía: “No mates a mi papá, lo necesito a mi lado, por favor”.

Los atentados, según afirmaron, se producen incluso cuando los buses trasladan pasajeros. “¿Cómo es que los delincuentes son más que el Estado? ¿Dónde está la inteligencia? Necesitamos resultados”, expresó uno de los trabajadores.

Caravana simbólica en San Juan de Lurigancho

De manera simultánea, más de 10 unidades de la empresa La 50 recorrieron un tramo de la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho, como acción simbólica frente a la inseguridad.

Julio César Rau Rau, delegado de Transportes Unidos en ese distrito, precisó que no hubo bloqueo ni cese total del servicio. “No estamos bloqueando las vías, esto es una acción simbólica. Vamos a seguir convocándonos porque cada día la situación empeora. Todo el país tiene que unirse, porque todos los sectores económicos y los ciudadanos de a pie se ven afectados”, señaló.

Capturan a implicados en crimen contra El Rápido

La Policía Nacional informó la detención de tres presuntos implicados en el asesinato del conductor Amílkar Raúl Marcano Rodríguez, hecho que originó la paralización de varias empresas de transporte.

Durante el operativo se incautó un arma de fuego y dos kilos de marihuana, los cuales serán sometidos a pericias para determinar si guardan relación con otros casos de sicariato. Entre los intervenidos hay un peruano, un extranjero y un tercer sujeto cuya identidad aún no ha sido establecida.

De manera paralela, la Fiscalía de Lima Norte inició una investigación preliminar por los delitos de homicidio y extorsión, y dispuso la toma de declaraciones y la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Dato

Violencia. El 67% de víctimas de ataques extorsivos fueron choferes: 93 muertos y 76 heridos entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, según el Ministerio Público.

El 97,6% de los ataques extorsivos contra transportistas se cometió con armas de fuego y siete de cada diez fueron ejecutados por delincuentes en motocicleta.