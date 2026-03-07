HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II     Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II     Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II     
Política

Candidata de Fuerza Popular postula por Arequipa pero no vive ni trabaja en la región

La fujimorista Diana Esquinarila nació en Lima, donde reside y trabaja, aunque aspira a ser diputada por Arequipa. Ante los cuestionamientos, afirma que cuenta con amplia experiencia profesional.

Diana Esquinarila trata de posicionar su imagen con Keiko Fujimori y los volcanes de Arequipa, pero desconoce su himno. Foto: Fanpage Diana Esquinarila.
Diana Esquinarila trata de posicionar su imagen con Keiko Fujimori y los volcanes de Arequipa, pero desconoce su himno. Foto: Fanpage Diana Esquinarila.

Diana Esquinarila Anaya (45) busca un escaño en la Cámara de Diputados por Fuerza Popular, representando a Arequipa. Sin embargo, la aspirante tiene poca a casi nula conexión con la región: no nació en Arequipa, no reside en Arequipa y no trabajó en Arequipa (según los trabajos que consignó en su hoja de vida). Esta situación despertó las críticas de la ciudadanía mistiana, que la llaman una candidata golondrina.

Únete a nuestro canal de política y economía

En los últimos días, se visibilizaron los flancos débiles de la candidatura de Diana Esquinarila por su relación con la tierra que intenta representar. Vale mencionar que, en pasados periodos, Arequipa ha tenido parlamentarios no nacidos en la región, pero los ligaba su trabajo del sector privado o público.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Candidato de Fuerza Popular cuestiona protestas contra Tía María y dice que manifestantes “son gente pagada”

lr.pe

Candidata trabaja y vive en Lima

En el caso de Esquinarila, ella consignó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una experiencia laboral basada en Lima: en Agroideas, Agrorural, Ministerio del Ambiente y el Congreso. Añadió en su hoja de vida que nació en Lima, estudió la universidad en Trujillo y que actualmente reside en el distrito de Magdalena del Mar, también en la capital.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Aunque la postulación de Esquinarila no es ilegal, despertó críticas de ciudadanos e internautas por su representatividad y el conocimiento de la problemática de Arequipa.

Hace tres días, el medio HBA la cuestionó sobre esta situación. "Hay una frase muy célebre que dice que el arequipeño nace donde quiere (…) mira la hoja de vida de otros candidatos, quienes tienen esta experiencia (profesional)", fue la defensa de Esquinarila. Añadió que conoce Arequipa por sus viajes de comisión de servicios de sus anteriores trabajos y que estaba visitando otras ciudades de la región, como Camaná y Aplao.

El precio del pollo y el himno de Arequipa

Asimismo, en una entrevista en Radio Yaraví, en un instante mostró desconexión con la realidad del ciudadano de a pie, cuando fue consultada por el precio del kilo de pollo. "Debe estar entre S/24 a S/28 el kilo, pero eso no me define”, dijo. Ante la extrañeza de los periodistas que la entrevistaban, dijo que se refería al valor de un pollo entero. En Arequipa, en los últimos días el kilo de pollo oscila entre los S/10 a S/12.

En otro punto, también dijo que desconocía el himno de Arequipa. “Pero me lo puedo aprender”, respondió.

Notas relacionadas
"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

LEER MÁS
Candidato de Fuerza Popular cuestiona protestas contra Tía María y dice que manifestantes “son gente pagada”

Candidato de Fuerza Popular cuestiona protestas contra Tía María y dice que manifestantes “son gente pagada”

LEER MÁS
Arequipeños hacen filas desde la madrugada por un balón de gas doméstico: hay incremento de precio y temor a escasez

Arequipeños hacen filas desde la madrugada por un balón de gas doméstico: hay incremento de precio y temor a escasez

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

LEER MÁS
Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

LEER MÁS
En tiempo récord: TC fija para el 11 de marzo audiencia por hábeas corpus de Vladimir Cerrón

En tiempo récord: TC fija para el 11 de marzo audiencia por hábeas corpus de Vladimir Cerrón

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal denunciará a jugador de Sullana tras insulto racista contra Cristiano da Silva: "Esto no puede pasar en el país"

¿A qué hora empieza el Universitario vs San Martín HOY EN VIVO por el segundo lugar de la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO: hora y canal del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

Política

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Elecciones CAL: rechazan tacha con que buscaban sacar a Delia Espinoza como candidata al decanato

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Elecciones CAL: rechazan tacha con que buscaban sacar a Delia Espinoza como candidata al decanato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025