Candidata de Fuerza Popular postula por Arequipa pero no vive ni trabaja en la región

Diana Esquinarila trata de posicionar su imagen con Keiko Fujimori y los volcanes de Arequipa, pero desconoce su himno. Foto: Fanpage Diana Esquinarila.

Diana Esquinarila Anaya (45) busca un escaño en la Cámara de Diputados por Fuerza Popular, representando a Arequipa. Sin embargo, la aspirante tiene poca a casi nula conexión con la región: no nació en Arequipa, no reside en Arequipa y no trabajó en Arequipa (según los trabajos que consignó en su hoja de vida). Esta situación despertó las críticas de la ciudadanía mistiana, que la llaman una candidata golondrina.

En los últimos días, se visibilizaron los flancos débiles de la candidatura de Diana Esquinarila por su relación con la tierra que intenta representar. Vale mencionar que, en pasados periodos, Arequipa ha tenido parlamentarios no nacidos en la región, pero los ligaba su trabajo del sector privado o público.

Candidata trabaja y vive en Lima

En el caso de Esquinarila, ella consignó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una experiencia laboral basada en Lima: en Agroideas, Agrorural, Ministerio del Ambiente y el Congreso. Añadió en su hoja de vida que nació en Lima, estudió la universidad en Trujillo y que actualmente reside en el distrito de Magdalena del Mar, también en la capital.

Aunque la postulación de Esquinarila no es ilegal, despertó críticas de ciudadanos e internautas por su representatividad y el conocimiento de la problemática de Arequipa.

Hace tres días, el medio HBA la cuestionó sobre esta situación. "Hay una frase muy célebre que dice que el arequipeño nace donde quiere (…) mira la hoja de vida de otros candidatos, quienes tienen esta experiencia (profesional)", fue la defensa de Esquinarila. Añadió que conoce Arequipa por sus viajes de comisión de servicios de sus anteriores trabajos y que estaba visitando otras ciudades de la región, como Camaná y Aplao.

El precio del pollo y el himno de Arequipa

Asimismo, en una entrevista en Radio Yaraví, en un instante mostró desconexión con la realidad del ciudadano de a pie, cuando fue consultada por el precio del kilo de pollo. "Debe estar entre S/24 a S/28 el kilo, pero eso no me define”, dijo. Ante la extrañeza de los periodistas que la entrevistaban, dijo que se refería al valor de un pollo entero. En Arequipa, en los últimos días el kilo de pollo oscila entre los S/10 a S/12.

En otro punto, también dijo que desconocía el himno de Arequipa. “Pero me lo puedo aprender”, respondió.