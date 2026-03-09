Betssy Chávez: Poder Judicial evaluará este 13 de marzo habeas corpus para obtener salvoconducto a México

Betssy Chávez tiene una condena de 11 años y 5 meses de prisión por golpe de Estado. | Foto: difusión

Betssy Chávez tiene una condena de 11 años y 5 meses de prisión por golpe de Estado. | Foto: difusión

El Poder Judicial, a través del Décimo Juzgado Constitucional de Lima, ha programado para este viernes 13 de marzo la audiencia en la que se evaluará una demanda de habeas corpus que busca obligar al Estado peruano a emitir el salvoconducto necesario para que la exjefa del Gabinete de Pedro Castillo, Betssy Chávez, pueda viajar a México bajo la condición de asilada política.

Betssy Chávez lleva asilada en la embajada de México desde el pasado 3 de noviembre del 2025 tras ser condenada a 11 años y 5 meses de prisión por el golpe de Estado.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno