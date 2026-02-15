HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Transportistas anuncian medida radical tras asesinato de chofer de 'El Rápido' en San Martín de Porres: “Estamos decepcionados de este Gobierno”

Dirigente de Transportes Unidos de Lima Este afirma que ya se cansaron de coordinar con el Gobierno, pues ello no ha frenado las extorsiones y crímenes contra trabajadores del sector. No descartan una nueva movilización.

Gremio no descarta una nueva movilización ante ola de asesinatos.
Gremio no descarta una nueva movilización ante ola de asesinatos. | La República | Difusión / Mabel Alva

Ante la ola de ataques contra transportistas que recientemente cobró la vida de Raúl Amílkar Marcano Rodríguez, conductor de la empresa 'El Rápido', interceptado la noche del 14 de febrero en el distrito de San Martín de Porres, el gremio del sector anunció que adoptará una acción contundente frente a estos hechos.

José Quispe, dirigente de Transportes Unidos de Lima Este, afirmó que esta decisión se toma ante la falta de resultados por parte del Ejecutivo para frenar esta situación. "Estamos decepcionados de este Gobierno, ya nos hemos cansado, vamos a tomar una medida radical. Hemos presentado documentos, nos hemos reunido, pero lamentablemente no han cumplido", indicó en declaraciones para Exitosa.

Responsabilizan a autoridades

Quispe cuestionó que, pese a las cifras de extorsiones y asesinatos, la venta de chips telefónicos se siga realizando de forma indiscriminada y que las motocicletas continúen operando sin control, pese a una disposición oficial que prohíbe que dos personas viajen en una misma unidad. Ambos son factores que para el gremio facilitan el accionar delictivo en el sector transporte.

"Hemos pedido que tomen medidas radicales y no lo han hecho. Ahora estamos coordinando con todos los dirigentes de los conos, nos hemos cansado de coordinar con el Gobierno. Por estrategia, no vamos a decir (la medida específica), pero vamos a tomar una medida radical. Ya no podemos aguantar que un conductor más fallezca", señaló el dirigente sin descartar que una de las acciones a tomar sea una nueva movilización o el bloqueo de puntos de acceso estratégicos en la capital.

Las últimas víctimas

De acuerdo con testigos, en el caso de Raúl Marcano, el último chofer asesinado, fueron dos sujetos los que lo interceptaron a bordo de una motocicleta lineal. Uno de ellos conducía, mientras que su acompañante descendió y abrió fuego contra el trabajador, quien perdió el control del bus y terminó desviándose de la pista. El hecho ocurrió a la altura de las avenidas Próceres y José Granda, en el distrito de San Martín de Porres.

En lo que va del mes también se ha registrado el asesinato de un conductor de la empresa de transporte Guadulfo Silva Carbajal, a la altura del puente peatonal Llavanilla, en la carretera Panamericana Sur (Villa El Salvador), así como de un chofer de la empresa Transporte Pesquero, identificado como Bonet Miraval Camones, de 31 años, quien fue baleado en la intersección de la avenida Túpac Amaru con el pasaje Lobatón, en Santa Anita.

