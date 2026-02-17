HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cercado de Lima: asesinan a balazos a chofer de combi frente a su familia y pasajeros

El conductor realizaba su recorrido en la ruta B con pasajeros a bordo, cuando sujetos armados lo interceptaron y abrieron fuego contra él, en presencia de su esposa, quien llevaba a su bebé en brazos, y su hija mayor.

El chofer fue interceptado por sujetos desconocidos que llegaron hasta el lugar a bordo de una motocicleta. Foto: Composición LR
El chofer fue interceptado por sujetos desconocidos que llegaron hasta el lugar a bordo de una motocicleta. Foto: Composición LR

Un chofer de una combi fue asesinado a balazos mientras realizaba su ruta habitual en el Cercado de Lima. El ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba al volante de su unidad, la conocida ruta B, servicio que conecta el Cercado de Lima con el distrito de Los Olivos.

El crimen se produjo en presencia de su esposa y su hija mayor, quienes viajaban como pasajeras. Según información preliminar, el conductor fue interceptado por sicarios cuando transitaba por una concurrida vía, generando momentos de pánico entre los pasajeros del vehículo.

Chofer fue asesinado a disparos frente a su familia

La víctima fue identificada como Misael Romero Muñoz, quien conducía su unidad por la avenida Morales Duárez, a la altura de la cuadra 12, cuando fue atacado por sujetos armados a bordo de una motocicleta. Algunos testigos señalaron que los pistoleros aprovecharon la presencia de un rompemuelle para acercarse al vehículo y efectuar al menos seis disparos.

Gravemente herido, Romero Muñoz habría intentado proteger a su hija mayor, lanzándose sobre ella, lo que provocó que perdiera el control de la unidad. Algunos pasajeros intentaron sujetar el volante para evitar que el vehículo se estrelle, mientras el chofer se desangraba.

Pese a los intentos de auxilio, el conductor falleció en el lugar. Sin embargo, familiares denunciaron una presunta falta de apoyo de la policía, señalando que no habrían brindado atención inmediata a la víctima. El caso es investigado por agentes de la Comisaría Conde de la Vega. El chofer deja tres menores en la orfandad, entre ellos una niña de 12 años que presenció el asesinato de su padre.

Colegas acatan protesta tras asesinato del conductor

Tras lo ocurrido, compañeros de trabajo del chofer asesinado anunciaron que no saldrán a laborar como medida de protesta y exigieron mayor seguridad para los conductores de transporte público. Además, informaron que la empresa viene siendo extorsionada.

Asimismo, se conoció que en la escena del crimen se halló un manuscrito que llevaba la firma de una organización que se autodenomina “La Federación”, la cual se habría adjudicado el ataque.  

