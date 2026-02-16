HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Cuáles son las líneas de buses que no trabajarán por el paro de transporte este 16 de febrero?

La protesta surge tras el último ataque ocurrido en San Martín de Porres, donde un chofer de la empresa El Rápido fue atacado a balazos mientras se encontraba en circulación.

Hasta el momento, cuatro líneas han confirmado su participación en el paro.
Hasta el momento, cuatro líneas han confirmado su participación en el paro. | Foto: Francisco Erazo/La República.

Diversas empresas de transporte confirmaron su participación en el paro de transportistas convocado para este lunes 16 de febrero como medida de protesta frente al avance de la delincuencia y las extorsiones que afectan al sector. La medida, impulsada por gremios formales, se produce tras el último ataque, ocurrido la noche del 14 de febrero de 2026 en el distrito de San Martín de Porres. En ese hecho, el chofer de El Rápido, identificado como Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, fue atacado a balazos por delincuentes mientras conducía su unidad en plena vía de circulación.

Entre las rutas que anunciaron su adhesión al paro figuran corredores clave que conectan distritos del norte, centro y sur de la capital, lo que ha generado la presencia de unidades paralizadas en medio de vías como la Panamericana Norte y Habich, ocasionando a su vez congestión vehicular. Las líneas que confirmaron su participación en el paro son las siguientes:

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

  • El Rápido, que conecta Villa El Salvador con Carabayllo.
  • Santa Cruz, que recorre Carabayllo con La Victoria.
  • Etupsa 73, que cubre tramos desde Villa María del Triunfo hasta Lince y Pachacámac.
  • Salamanca, que va desde Manchay hasta Carabayllo.
  • Huascar, que se moviliza desde San Juan de Lurigancho hasta San Martín de Porres.

Empresas de transporte expresaron su apoyo a El Rápido

A través de un comunicado, la Empresa de Transporte Salamanca Parral S.A. comunicó su apoyo a El Rápido y la paralización de todas sus unidades durante este 16 de febrero.

Pronunciamiento de la empresa Salamanca Parral S.A. Foto: Comunicado.

Pronunciamiento de la empresa Salamanca Parral S.A. Foto: Comunicado.

La línea Etupsa 73 también informó del paro de su servicio como protesta por los últimos actos de inseguridad.

Aviso de la empresa Etupsa 73. Foto: comunicado.

Aviso de la empresa Etupsa 73. Foto: comunicado.

En el sector Mariátegui, en San Juan de Lurigancho, más de 200 trabajadores de la línea Huascar se juntaron en su terminal para protestar por la falta de apoyo estatal frente a la ola delincuencial y anunciaron su participación de la paralización del servicio.

Policías detienen a chofer en Hábich

Durante el paro, el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional (PNP), sorpresivamente detuvo a un conductor de El Rápido en la vía Hábich. Según la autoridad policial, el chofer se encontraba bloqueando la vía, aunque la detención se dio sin mayor identificación del intervenido.

