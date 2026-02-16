Conductores de 'El Rápido' evalúan renunciar por temor a nuevos atentados: "Hay que dar un paso atrás, porque primero es la vida"
Ocho empresas acataron el paro de 24 horas, afectando el transporte en vías clave desde San Juan de Lurigancho hasta Carabayllo.
- ¿Habrá paro de transportistas este lunes 16 de febrero? estos son los últimos acuerdos de los gremios en Lima Norte
- ¿Cuáles son las líneas de buses que no trabajarán por el paro de transporte este 16 de febrero?
En medio del paro de transportistas en Lima y Callao, acatado por 8 empresas, tras el atentado contra el conductor de ‘El Rápido’ Raúl Amílkar Marcano Rodríguez, algunos trabajadores de la línea señalaron que evalúan dejar su puesto en el gremio para salvaguardar su integridad frente a la persistente violencia de bandas criminales que mantienen extorsionado a casi todo este sector en la capital.
"Posiblemente algunos se retiren. Yo la verdad también, porque me da miedo (…). Tengo más de 15 años trabajando y estamos desprotegidos. ¿Qué podemos hacer? Hay que dar un paso atrás, porque lo primero es la vida", expresó uno de los choferes para RPP.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Durante la movilización, personal del Escuadrón de Emergencia de la Policía permanece a escasos metros del patio de maniobras de ‘El Rápido’, como parte del plan de seguridad que se les ofreció.
Esta mañana, Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos señaló podría extenderse el paro por 48 horas, mientras Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), refirió para La República que la medida fue un acto espontáneo y de solidaridad con los conductores asesinados. Por ello, rechazó las intervenciones realizadas por la Policía Nacional del Perú contra los conductores que protestaban en sus unidades.
"Mañana no serán 10, sino todas las empresas (las que podrían acatar un paro)", sostuvo.
Por su parte, Julio César Rau Rau, delegado del gremio de San Juan de Lurigancho de Transportes Unidos, mencionó para este medio que, como acto de solidaridad, decidieron apoyar la paralización anunciada inicialmente por 'El Rápido'.
"La inseguridad cada día se está intensificando y afecta a todos los sectores economícos, hasta los mismos peruanos de a pie. Tenemos que ponerle un alto a la delincuencia. Cuántos niños van a quedar en la orfandad y eso destruye hogares (...). Llevamos 2023, 2024, 2025, estamos entrando al 2026 y todavía no se reduce", agregó.
PUEDES VER: Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana
Líneas que paralizaron sus unidades este 16 de febrero
Las siguientes empresas acataron un paro de 24 horas en Lima y Callao, afectando el transporte en vías que van desde San Juan de Lurigancho hasta San Martín de Porres, o de Villa El Salvador a Carabayllo:
- El Rápido, que conecta Villa El Salvador con Carabayllo.
- Santa Cruz, que recorre Carabayllo con La Victoria.
- Etupsa 73, que cubre tramos desde Villa María del Triunfo hasta Lince y Pachacámac.
- Salamanca, que va desde Manchay hasta Carabayllo.
- Huáscar, que se moviliza desde San Juan de Lurigancho hasta San Martín de Porres.
- ET Guadulfo Silva, que conecta San Bartolo con Lurín.
- ET Pesquero, que cubre el trayecto Ate-Callao.
- La 50, que conecta San Juan de Lurigancho con Callao.
- San Germán, que recorre desde San Juan de Lurigancho hasta San Martín de Porres.
Mientras algunos conductores protestaron en el patio de maniobras de la empresa donde laboran, como los trabajadores de Huáscar, otros paralizaron sus unidades en vías como la Panamericana Norte y Hábich, lo que ocasionó congestión vehicular.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.