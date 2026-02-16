HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima
EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Milagros Jáuregui: Niñas fueron retiradas del albergue 'La Casa del Padre' | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Conductores de 'El Rápido' evalúan renunciar por temor a nuevos atentados: "Hay que dar un paso atrás, porque primero es la vida"

Ocho empresas acataron el paro de 24 horas, afectando el transporte en vías clave desde San Juan de Lurigancho hasta Carabayllo.

Los transportistas convocaron una conferencia de prensa a la 1:30 p. m.
Los transportistas convocaron una conferencia de prensa a la 1:30 p. m. | Foto: Silvana Quiñonez/La República.

En medio del paro de transportistas en Lima y Callao, acatado por 8 empresas, tras el atentado contra el conductor de ‘El Rápido’ Raúl Amílkar Marcano Rodríguez, algunos trabajadores de la línea señalaron que evalúan dejar su puesto en el gremio para salvaguardar su integridad frente a la persistente violencia de bandas criminales que mantienen extorsionado a casi todo este sector en la capital.

"Posiblemente algunos se retiren. Yo la verdad también, porque me da miedo (…). Tengo más de 15 años trabajando y estamos desprotegidos. ¿Qué podemos hacer? Hay que dar un paso atrás, porque lo primero es la vida", expresó uno de los choferes para RPP.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Durante la movilización, personal del Escuadrón de Emergencia de la Policía permanece a escasos metros del patio de maniobras de ‘El Rápido’, como parte del plan de seguridad que se les ofreció.

Esta mañana, Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos señaló podría extenderse el paro por 48 horas, mientras Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), refirió para La República que la medida fue un acto espontáneo y de solidaridad con los conductores asesinados. Por ello, rechazó las intervenciones realizadas por la Policía Nacional del Perú contra los conductores que protestaban en sus unidades.

"Mañana no serán 10, sino todas las empresas (las que podrían acatar un paro)", sostuvo.  

Por su parte, Julio César Rau Rau, delegado del gremio de San Juan de Lurigancho de Transportes Unidos, mencionó para este medio que, como acto de solidaridad, decidieron apoyar la paralización anunciada inicialmente por 'El Rápido'.

"La inseguridad cada día se está intensificando y afecta a todos los sectores economícos, hasta los mismos peruanos de a pie. Tenemos que ponerle un alto a la delincuencia. Cuántos niños van a quedar en la orfandad y eso destruye hogares (...). Llevamos 2023, 2024, 2025, estamos entrando al 2026 y todavía no se reduce", agregó.

PUEDES VER: Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

lr.pe

Líneas que paralizaron sus unidades este 16 de febrero

Las siguientes empresas acataron un paro de 24 horas en Lima y Callao, afectando el transporte en vías que van desde San Juan de Lurigancho hasta San Martín de Porres, o de Villa El Salvador a Carabayllo:

  • El Rápido, que conecta Villa El Salvador con Carabayllo.
  • Santa Cruz, que recorre Carabayllo con La Victoria.
  • Etupsa 73, que cubre tramos desde Villa María del Triunfo hasta Lince y Pachacámac.
  • Salamanca, que va desde Manchay hasta Carabayllo.
  • Huáscar, que se moviliza desde San Juan de Lurigancho hasta San Martín de Porres.
  • ET Guadulfo Silva, que conecta San Bartolo con Lurín.
  • ET Pesquero, que cubre el trayecto Ate-Callao.
  • La 50, que conecta San Juan de Lurigancho con Callao.
  • San Germán, que recorre desde San Juan de Lurigancho hasta San Martín de Porres.

Mientras algunos conductores protestaron en el patio de maniobras de la empresa donde laboran, como los trabajadores de Huáscar, otros paralizaron sus unidades en vías como la Panamericana Norte y Hábich, lo que ocasionó congestión vehicular.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este lunes 16 de febrero? estos son los últimos acuerdos de los gremios en Lima Norte

¿Habrá paro de transportistas este lunes 16 de febrero? estos son los últimos acuerdos de los gremios en Lima Norte

LEER MÁS
Policía revela que capturó a tres presuntos implicados en el atentado a conductor de El Rápido: "Se les incautó un arma de fuego"

Policía revela que capturó a tres presuntos implicados en el atentado a conductor de El Rápido: "Se les incautó un arma de fuego"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

LEER MÁS
Tomógrafos en Rebagliati y Almenara generaron riesgos a la salud y perjuicio de S/12 millones, advierte Contraloría

Tomógrafos en Rebagliati y Almenara generaron riesgos a la salud y perjuicio de S/12 millones, advierte Contraloría

LEER MÁS
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

Barcelona vs Girona EN VIVO HOY por LaLiga de España vía DSports con Lamine Yamal y Raphinha

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Corte masivo de energía en Piura causa fuertes pérdidas económicas: más de 30 horas sin flujo

Y ahora extorsionan en una obra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidatos presidenciales bajan el dedo a José Jerí: Keiko Fujimori es la única que lo sostiene

Qué es la valla electoral y cómo funciona para las Elecciones Generales Perú 2026

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025