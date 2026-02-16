Los transportistas convocaron una conferencia de prensa a la 1:30 p. m. | Foto: Silvana Quiñonez/La República.

Los transportistas convocaron una conferencia de prensa a la 1:30 p. m. | Foto: Silvana Quiñonez/La República.

En medio del paro de transportistas en Lima y Callao, acatado por 8 empresas, tras el atentado contra el conductor de ‘El Rápido’ Raúl Amílkar Marcano Rodríguez, algunos trabajadores de la línea señalaron que evalúan dejar su puesto en el gremio para salvaguardar su integridad frente a la persistente violencia de bandas criminales que mantienen extorsionado a casi todo este sector en la capital.

"Posiblemente algunos se retiren. Yo la verdad también, porque me da miedo (…). Tengo más de 15 años trabajando y estamos desprotegidos. ¿Qué podemos hacer? Hay que dar un paso atrás, porque lo primero es la vida", expresó uno de los choferes para RPP.

TE RECOMENDAMOS KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Durante la movilización, personal del Escuadrón de Emergencia de la Policía permanece a escasos metros del patio de maniobras de ‘El Rápido’, como parte del plan de seguridad que se les ofreció.

Esta mañana, Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos señaló podría extenderse el paro por 48 horas, mientras Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), refirió para La República que la medida fue un acto espontáneo y de solidaridad con los conductores asesinados. Por ello, rechazó las intervenciones realizadas por la Policía Nacional del Perú contra los conductores que protestaban en sus unidades.

"Mañana no serán 10, sino todas las empresas (las que podrían acatar un paro)", sostuvo.

Por su parte, Julio César Rau Rau, delegado del gremio de San Juan de Lurigancho de Transportes Unidos, mencionó para este medio que, como acto de solidaridad, decidieron apoyar la paralización anunciada inicialmente por 'El Rápido'.

"La inseguridad cada día se está intensificando y afecta a todos los sectores economícos, hasta los mismos peruanos de a pie. Tenemos que ponerle un alto a la delincuencia. Cuántos niños van a quedar en la orfandad y eso destruye hogares (...). Llevamos 2023, 2024, 2025, estamos entrando al 2026 y todavía no se reduce", agregó.

Líneas que paralizaron sus unidades este 16 de febrero

Las siguientes empresas acataron un paro de 24 horas en Lima y Callao, afectando el transporte en vías que van desde San Juan de Lurigancho hasta San Martín de Porres, o de Villa El Salvador a Carabayllo:

El Rápido , que conecta Villa El Salvador con Carabayllo.

, que conecta Villa El Salvador con Carabayllo. Santa Cruz , que recorre Carabayllo con La Victoria.

, que recorre Carabayllo con La Victoria. Etupsa 73 , que cubre tramos desde Villa María del Triunfo hasta Lince y Pachacámac.

, que cubre tramos desde Villa María del Triunfo hasta Lince y Pachacámac. Salamanca , que va desde Manchay hasta Carabayllo.

, que va desde Manchay hasta Carabayllo. Huáscar , que se moviliza desde San Juan de Lurigancho hasta San Martín de Porres.

, que se moviliza desde San Juan de Lurigancho hasta San Martín de Porres. ET Guadulfo Silva , que conecta San Bartolo con Lurín.

, que conecta San Bartolo con Lurín. ET Pesquero , que cubre el trayecto Ate-Callao.

, que cubre el trayecto Ate-Callao. La 50 , que conecta San Juan de Lurigancho con Callao.

, que conecta San Juan de Lurigancho con Callao. San Germán, que recorre desde San Juan de Lurigancho hasta San Martín de Porres.

Mientras algunos conductores protestaron en el patio de maniobras de la empresa donde laboran, como los trabajadores de Huáscar, otros paralizaron sus unidades en vías como la Panamericana Norte y Hábich, lo que ocasionó congestión vehicular.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.