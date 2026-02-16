ATU entregará código QR a movilidades escolares que aprueben inspección de seguridad: ¿en qué puntos de Lima y Callao se hará la revisión?

Un distintivo con código QR será colocado en vehículos aprobados, permitiendo a padres verificar el cumplimiento de las normas. | Foto: Andina

Un distintivo con código QR será colocado en vehículos aprobados, permitiendo a padres verificar el cumplimiento de las normas. | Foto: Andina

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició la supervisión de los vehículos que brindan el servicio de movilidad escolar, en el marco de las acciones previas al inicio del año académico. Las inspecciones se están desarrollando en seis puntos estratégicos de Lima y Callao.

La entidad informó que el proceso busca comprobar que la movilidad registradas cumplan con las exigencias técnicas y de seguridad establecidas para el traslado de estudiantes. Actualmente, se tiene un registro de 370 vehículos autorizados para prestar este servicio.

Inspección de movilidades escolares: requisitos y medidas obligatorias

Durante las jornadas de fiscalización, el personal técnico verifica que cada unidad cuente con implementos indispensables como botiquín de primeros auxilios, extintor operativo, triángulos de seguridad y llanta de repuesto. Asimismo, se revisa la instalación de pisos antideslizantes y la presencia de estructuras de protección interna, como varandas adecuadas.

La evaluación también incluye la comprobación del estado general del vehículo y la correcta implementación de cinturones de seguridad para los pasajeros. Solo aquellos vehículos que superen satisfactoriamente la revisión recibirán un acta de conformidad que acredita el cumplimiento de las condiciones exigidas.

Código QR de la ATU: cómo funcionará la verificación para padres de familia

Una vez aprobada la inspección, la ATU colocará un distintivo en el parabrisas del vehículo. Este adhesivo incorporará un código QR que permitirá a los padres de familia acceder a la información registrada de la unidad y del conductor.

Mediante el escaneo del código, se podrá corroborar que la movilidad escolar pasó la supervisión correspondiente. En el distrito de San Borja, las inspecciones se realizan hasta el 20 de febrero, en el horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Posteriormente, el cronograma continuará en San Martín de Porres, La Molina, Santiago de Surco y el Callao, según fechas difundidas en los canales oficiales de la entidad.

