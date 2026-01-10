Movilidad escolar 2026: conoce cómo identificar los vehículos autorizados por la ATU para brindar el servicio de transporte | Foto: Difusión.

Con miras al inicio del año escolar 2026, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recordó a los padres de familia la importancia de contratar únicamente movilidades escolares autorizadas, a fin de garantizar un traslado seguro para los estudiantes. Para ello, la entidad compartió los mecanismos de identificación que permitan verificar si un vehículo cuenta con el permiso correspondiente, en un contexto en el que miles de escolares volverán a las aulas el próximo 16 de marzo.

Actualmente, según datos oficiales, 3.758 vehículos cuentan con la autorización para ofrecer este servicio durante el 2026, tras aprobar la inspección de condiciones técnicas y revisión de documentación durante el 2025.

ATU estableció los requisitos y sanciones para vehículos que presten servicio de movilidad escolar. Foto: Hector Carballo / La República.

¿Cómo identificar vehículos autorizados?

Según informó la ATU, las unidades habilitadas para brindar el servicio de transporte escolar portan un sticker visible en el parabrisas con la leyenda “fiscalizado” y un código QR en el parabrisas, el cual permite confirmar mediante el número de placa si el vehículo está registrado y cumple con los requisitos exigidos por la entidad.

Entre los requerimientos exigidos se pide que los autos cuenten con SOAT y el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) vigente, y que los conductores tengan la licencia de conducir categoría AIIB. Paralelamente, la institución realiza operativos de fiscalización para verificar la presencia de botiquín, asientos no rebatibles, cinturones de seguridad, rótulo de “servicio de estudiantes”, puertas con seguros especiales para niños, pisos antideslizantes y agarraderas en condiciones adecuadas.

Sanciones por incumplir medidas de la ATU

Asimismo, incumplir los requisitos de la ATU puede resultar en sanciones económicas con multas desde el 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 275, hasta 1 UIT (S/5.500). En caso de que los fiscalizadores reporten accidentes en unidades informales que brindan el servicio de transporte escolar, la sanción puede alcanzar incluso las 4 UIT, junto al decomiso del vehículo.

