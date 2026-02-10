ATU ofrece curso gratis para taxistas que incluye formación en inglés: así puedes inscribirte

Curso ofrecido por la ATU está dirigido a taxistas formales de Lima y Callao | Difusión

Curso ofrecido por la ATU está dirigido a taxistas formales de Lima y Callao | Difusión

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) lanzó un curso gratuito dirigido a conductores del servicio de taxi formal con la finalidad de fortalecer sus competencias profesionales y mejorar la experiencia de los usuarios.

El programa "Taxistas a toda máquina: atención de calidad, seguridad y turismo en Lima y Callao" está dividido en tres módulos que se desarrollarán de manera virtual entre febrero y marzo.

TE RECOMENDAMOS KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Habilidades fortalecidas

En el primer módulo se abordan temas vinculados a los derechos y deberes del conductor, el conocimiento del Programa de Regularización de Sanciones en materia de transporte terrestre de personas (PRS), la eliminación de la discriminación, el trato preferencial a personas con discapacidad y nociones básicas de primeros auxilios.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El segundo apartado se orienta al desarrollo de habilidades blandas, enfocándose en el manejo del estrés y la comunicación efectiva; mientras que el tercero comprende capacitaciones en inglés a través de seis módulos. Con esto se busca fortalecer la atención adecuada a turistas extranjeros y contribuir a una mejor imagen del servicio de taxi en la ciudad.

Duración y cómo inscribirse

La capacitación estará a cargo de personal especializado de la ATU, con la colaboración del Ministerio de Cultura, CONADIS, entre otras entidades estatales y empresas privadas como el Centro Británico para garantizar un enfoque integral en materia de servicio, inclusión y turismo.

Las sesiones se dictarán los días 11, 13, 16 y 18 de febrero en el horario de 10:30 a. m. a 12:00 p. m., y continuarán el 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de marzo, desde las 2:15 p.m. hasta las 3:45 p. m. Los interesados pueden inscribirse hasta hoy 10 de febrero completando la información solicitada en este enlace web.

Los participantes que culminen los módulos de forma satisfactoria recibirán una certificación que acredita su formación y compromiso con un servicio de transporte más profesional, seguro y de calidad para Lima y Callao.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

