Vía Expresa Sur tendrá dos nuevos pasos a desnivel: conoce dónde estarán y los avances del proyecto

Los viaductos contarán con dos carriles por sentido, mejorando la continuidad del tránsito en una zona de alto flujo vehicular. | Foto: Andina/Composición LR

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la construcción de dos pasos a desnivel como parte de una nueva etapa de la Vía Expresa Sur, corredor que amplía la conexión de la ciudad hacia la Panamericana Sur. Las estructuras estarán ubicadas en puntos estratégicos del eje de la avenida Paseo de la República, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular.

Los viaductos elevados permitirán mejorar la continuidad del tránsito en intersecciones clave, reduciendo interferencias en cruces semaforizados. La intervención forma parte del desarrollo progresivo de este corredor vial que enlaza distintos distritos de Lima, facilitando desplazamientos entre el norte y el resto de la capital.

¿Dónde estarán ubicados los nuevos pasos a desnivel en la Vía Expresa Sur?

Las dos infraestructuras se construirán en los cruces de la avenida Paseo de la República con las avenidas Surco y Los Próceres. El primero se ubicará en el eje vial que conecta Surco con Paseo de la República, mientras que el segundo estará en la intersección con la avenida Los Próceres.

Estas estructuras elevadas permitirán que los vehículos circulen sin interrupciones en ambos sentidos, manteniendo la fluidez del tránsito en una de las zonas donde se concentra un alto flujo vehicular. La obra se integra al trazado de la Vía Expresa Sur, que continúa en la calle Luis Bedoya Reyes hasta la Panamericana Sur.

En paralelo, se vienen instalando cuatro puentes peatonales provisionales, paso previo a la ejecución de las estructuras definitivas. Esta medida permitirá mantener el cruce seguro de vecinos hacia los distritos de Surco y Barranco mientras avanzan los trabajos principales.

Pasos a desnivel se construirán en la nueva Vía Expresa Sur. Foto: Andina

Características y dimensiones de los viaductos de la Vía Expresa Sur

Ambos viaductos contarán con dos carriles por sentido, cada uno de 3,30 metros de ancho y un gálibo de 4.50, dimensiones previstas para garantizar un tránsito vehicular continuo y seguro.

El paso a desnivel ubicado en el eje Surco–Paseo de la República tendrá una longitud total de 323.50. Estará conformado por una rampa de ingreso de 118, un puente vehicular de 86 y una rampa de salida de 119.50.

En tanto, el viaducto proyectado en el eje Los Próceres–Paseo de la República alcanzará una extensión de 380.38, integrada por una rampa de ingreso de 130.05, un puente de 110 y una rampa de salida de 140.33. Además, ya concluyó la habilitación de las vías principales y auxiliares con pavimento de concreto, mientras continúan los trabajos de mejoramiento en la avenida Paseo de la Castellana, eje transversal del proyecto.

