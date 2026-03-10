Minedu retrocede con virtualidad en colegios privados: fiscalización no representaría sanción

Bajo la Resolución Viceministerial 033-2026 Minedu, el Gobierno central estableció que de manera temporal la prestación del servicio educativo de las instituciones educativas públicas y privadas ubicadas en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao sea de forma remota. La medida, fue ante la crisis energética que vive la capital por la fuga y deflagración de un ducto de gas natural en Cusco.

Ante ello, distintos colectivos de padres de familia se concentraron frente a la sede del Ministerio de Educación para dar a conocer su rechazo. Sostuvieron que la medida perjudica el desarrollo y aprendizaje educativo de sus menores hijos.

Así lo hizo la Alianza de Escuelas Privadas (AEP), que manifestó su rechazo a la resolución al argumentar que miles de niños, niñas y jóvenes carecen de recursos para poder desarrollar sus clases virtuales. Sumado a ello, se vería afectado el vínculo indispensable en la primera infancia.

“Supervisión no será punitiva”

La mañana del lunes 9 de marzo, Adriana Bertolotti, vocera de AEP, mantuvo una reunión con el ministro de Educación, quien le garantizó que la fiscalización a colegios privados y públicos no sería sancionatoria.

“Lo que se nos ha asegurado es que cualquier tipo de supervisión va a ser orientativa, más no punitiva (…) lo primero en cerrar no puede ser la educación (…) esperamos que esta medida no se amplíe más”, recalcó Bertolotti.

El numeral 3.4 de la resolución establece que, excepcionalmente, las instituciones educativas públicas y privadas que no cuenten con plataformas digitales, conectividad u otros medios que permitan implementar la modalidad remota, quedan exceptuadas de las clases virtuales, es decir, podrán prestar el servicio educativo de manera presencial.

Los colegios que apliquen esta excepción deben comunicar a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente.

Clases presenciales

El colectivo que congrega más de 2.000 colegios privados a nivel nacional sostuvo que la decisión de la continuidad de la presencialidad le corresponde a cada director educativo.

“La norma salió ayer cerca de 8:30 p.m. muchos colegios han estado presencial hoy (…) lo que se busca es que hoy tomen decisiones (colegios particulares) para ver si mañana continúan o no”, remarcó Bertolotti.

La resolución dispone esta medida hasta el 14 de marzo, fecha en la que se prevé se solucione la crisis energética.