HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion'con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion'con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion'con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion'con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Wolfgang Grozo: ¿quién es? Y crisis del gas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Minedu retrocede con virtualidad en colegios privados: fiscalización no representaría sanción

La Alianza de Escuelas Privadas (AEP) mantuvo reunión con el ministro de Educación , quien le garantizó que la fiscalización en entidades educativas privadas sería orientativa y no punitiva

Medida del Minedu recibió múltiples críticas. Foto: difusión.
Medida del Minedu recibió múltiples críticas. Foto: difusión.

Bajo la Resolución Viceministerial 033-2026 Minedu, el Gobierno central estableció que de manera temporal la prestación del servicio educativo de las instituciones educativas públicas y privadas ubicadas en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao sea de forma remota. La medida, fue ante la crisis energética que vive la capital por la fuga y deflagración de un ducto de gas natural en Cusco.

Ante ello, distintos colectivos de padres de familia se concentraron frente a la sede del Ministerio de Educación para dar a conocer su rechazo. Sostuvieron que la medida perjudica el desarrollo y aprendizaje educativo de sus menores hijos.

TE RECOMENDAMOS

CRISIS DEL GAS: CLASES VIRTUALES Y CASO LIZETH MARZANO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Clases virtuales en Lima y Callao generan rechazo de padres mientras colegios privados aplican la medida del Minedu de forma parcial

lr.pe

Así lo hizo la Alianza de Escuelas Privadas (AEP), que manifestó su rechazo a la resolución al argumentar que miles de niños, niñas y jóvenes carecen de recursos para poder desarrollar sus clases virtuales. Sumado a ello, se vería afectado el vínculo indispensable en la primera infancia.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“Supervisión no será punitiva”

La mañana del lunes 9 de marzo, Adriana Bertolotti, vocera de AEP, mantuvo una reunión con el ministro de Educación, quien le garantizó que la fiscalización a colegios privados y públicos no sería sancionatoria.

“Lo que se nos ha asegurado es que cualquier tipo de supervisión va a ser orientativa, más no punitiva (…) lo primero en cerrar no puede ser la educación (…) esperamos que esta medida no se amplíe más”, recalcó Bertolotti.

El numeral 3.4 de la resolución establece que, excepcionalmente, las instituciones educativas públicas y privadas que no cuenten con plataformas digitales, conectividad u otros medios que permitan implementar la modalidad remota, quedan exceptuadas de las clases virtuales, es decir, podrán prestar el servicio educativo de manera presencial.

Los colegios que apliquen esta excepción deben comunicar a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente.

Clases presenciales

El colectivo que congrega más de 2.000 colegios privados a nivel nacional sostuvo que la decisión de la continuidad de la presencialidad le corresponde a cada director educativo.

“La norma salió ayer cerca de 8:30 p.m. muchos colegios han estado presencial hoy (…) lo que se busca es que hoy tomen decisiones (colegios particulares) para ver si mañana continúan o no”, remarcó Bertolotti.

La resolución dispone esta medida hasta el 14 de marzo, fecha en la que se prevé se solucione la crisis energética.

Notas relacionadas
Congreso cita al ministro de educación para que informe sobre las medidas implementadas para las clases virtuales

Congreso cita al ministro de educación para que informe sobre las medidas implementadas para las clases virtuales

LEER MÁS
Clases virtuales en Lima y Callao generan rechazo de padres mientras colegios privados aplican la medida del Minedu de forma parcial

Clases virtuales en Lima y Callao generan rechazo de padres mientras colegios privados aplican la medida del Minedu de forma parcial

LEER MÁS
Minedu oficializa las clases virtuales para colegios privados de Lima y Callao por crisis energética

Minedu oficializa las clases virtuales para colegios privados de Lima y Callao por crisis energética

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo

Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo

LEER MÁS
Municipalidad de Magdalena retira cámaras de velocidad de la MML tras ola de reclamos por multas a conductores

Municipalidad de Magdalena retira cámaras de velocidad de la MML tras ola de reclamos por multas a conductores

LEER MÁS
Maretazos en San Bartolo provocan cierre temporal de playas tras alerta de la Marina por oleajes anómalos

Maretazos en San Bartolo provocan cierre temporal de playas tras alerta de la Marina por oleajes anómalos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Minedu retrocede con virtualidad en colegios privados: fiscalización no representaría sanción

Irán promete combatir “el tiempo que sea necesario” y bloquear el suministro de petróleo: "Nosotros decidiremos el fin de la guerra"

Willy Ramirez Chávarry, exmiembro del JNE vinculado a Patricia Benavides, es nombrado en puesto clave del Ministerio de Justicia

Sociedad

Reordenamiento de ATU genera caos y congestión vehicular en paraderos de la av. Abancay: "Ya voy 40 minutos"

Asesinan a agente de seguridad de empresa de transporte Lipetsa para robarle S/90.000 en San Martín de Porres

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 10 de marzo, según IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Willy Ramirez Chávarry, exmiembro del JNE vinculado a Patricia Benavides, es nombrado en puesto clave del Ministerio de Justicia

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Wagner Moura, protagonista de 'El agente secreto': “Ningún país se desarrolla sin su cultura”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025