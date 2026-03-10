HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Sin Guion'con Rosa María Palacios     
Lee Heeseung deja ENHYPEN tras 6 años y revela la razón en emotiva carta: "Seguir la dirección que la empresa me propuso"

La salida de Heesung sacude a fans de ENHYPEN, un grupo líder de la cuarta generación del k-pop. El idol fue vocalista principal desde el debut de la boyband en 2020 tras el reality 'I-LAND'.

ENHYPEN debutó el 30 de noviembre de 2020 con los integrantes Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki.
ENHYPEN debutó el 30 de noviembre de 2020 con los integrantes Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki. | Foto: composición LR/BELIFIT LAB

La industria del k-pop se sacudió con la noticia de la salida de Lee Heeseung de ENHYPEN, uno de los grupos líderes de la cuarta generación. Tras seis años de trayectoria, el vocalista principal anunció que emprenderá un nuevo camino separado de la boyband, decisión que sorprendió a los seguidores y generó un intenso debate en redes sociales.

El anuncio estuvo acompañado por un comunicado oficial de la agencia BELIFT LAB —subsidiaria de HYBE, empresa matriz de BTS— y una carta personal del cantante coreano de 24 años. En ambos mensajes se expusieron las razones de una decisión que marca un punto de inflexión para el grupo y su comunidad de seguidores, conocidos como ENGENE, así como para el propio Heeseung, quien se prepara para abrir una nueva etapa en su trayectoria musical.

PUEDES VER: 'Un novio por suscripción' reparto: lista completa de actores y personajes en el k-drama de Netflix con Jisoo de BLACKPINK

lr.pe

BELIFT LAB anuncia la salida de Heeseung de ENHYPEN

BELIFT LAB confirmó la salida de Heeseung el 10 de marzo de 2026 con un mensaje dirigido a los seguidores de ENHYPEN. En él, agradeció el apoyo constante de ENGENE y explicó que la decisión se tomó tras un proceso de reflexión sobre el futuro del grupo y profundas conversaciones con cada uno de los miembros. “Heeseung tiene su propia visión musical, y hemos decidido respetarla. Como tal, Heeseung se separará de ENHYPEN, y ENHYPEN continuará con sus actividades oficiales a partir de ahora como un grupo de seis miembros”, señaló la compañía.

El comunicado también reveló que el artista ya trabaja en un proyecto individual: “Heesung preparará un álbum en solitario bajo el sello BELIFT LAB”. La empresa pidió comprensión ante una noticia que puede generar reacciones encontradas y concluyó con un llamado a los fans: “Pedimos a ENGENE su continuo amor y apoyo para ENHYPEN y HEESEUNG mientras comienzan un nuevo capítulo de su viaje”.

PUEDES VER: BTS tracklist del álbum ‘ARIRANG’: conoce los 14 canciones reveladas del grupo k-pop y todo sobre el lanzamiento

lr.pe

Heeseung explica su salida de ENHYPEN

El propio cantante compartió un mensaje escrito a mano en el que se dirigió directamente a los seguidores de ENHYPEN. “Me imagino que muchos ENGENE deben haberse sorprendido mucho al escuchar mi noticia”, comenzó el artista, reconociendo el impacto de su decisión. En el texto, recordó los seis años junto al grupo y agradeció tanto a sus compañeros como a los fans: “Gracias a los miembros con quienes he compartido innumerables emociones, y a todos ustedes, ENGENE, que siempre han llenado cada espacio vacío, he podido dar un paso a la vez hacia sueños que alguna vez se sintieron fuera de mi alcance”.

Heeseung explicó que su salida responde a un proceso de reflexión sobre cómo mostrar su trabajo personal y aseguró que seguirá apoyando a ENHYPEN desde fuera del grupo. “He tomado la gran decisión de seguir la dirección que la empresa me propuso, para acercarme a ustedes, ENGENE, de una forma aún mejor”, escribió. El famoso coreano cerró su carta con un mensaje de gratitud y cariño: “Mantendré grabado en mi corazón el inmenso amor que me has dado durante todo este tiempo y seguiré adelante como esa persona. ¡Gracias y te amo!”.

La carrera de Heeseung y el futuro de ENHYPEN

Heeseung fue uno de los miembros fundadores de ENHYPEN, grupo que debutó en 2020 tras el reality de supervivencia k-pop 'I-LAND', producido por HYBE Labels, la misma compañía detrás del fenómeno global de BTS. Desde entonces, la banda se consolidó como una de las más influyentes de la cuarta generación, con giras internacionales y millones de seguidores en todo el mundo.

Además de su papel como vocalista principal, Heeseung aportó en la producción y composición de varios temas, dejando una huella creativa dentro del repertorio del grupo. Su salida abre un nuevo capítulo en su carrera, mientras ENHYPEN encara el reto de reestructurar su dinámica artística como sexteto tras el lanzamiento de su séptimo mini álbum, 'THE SIN : VANISH', en enero. Todo ocurre a solo un año de que concluya su contrato inicial de siete años, un plazo habitual en la industria del k-pop, cuya renovación se ha convertido en un tema urgente entre los fans.

