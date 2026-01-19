HOYSuscripcion LR Focus

Selección peruana inicia el 2026 en el puesto 53 del ranking FIFA: solo supera a Chile y a Bolivia

La selección peruana se posiciona en el puesto 53 del ranking FIFA de enero de 2026, un descenso de dos posiciones en comparación con el mes anterior con 1,459.57 puntos.

La selección peruana descendió dos ubicaciones en la actualización del ranking FIFA de enero de 2026. | Foto: composición LR/El Futbolero/StickPNG

La selección peruana comenzó el 2026 situada en la posición 53 del ranking FIFA, según la actualización correspondiente al mes de enero. Este registro significó un retroceso de dos posiciones en comparación con la clasificación anterior. El combinado nacional acumuló un total de 1.459,57 puntos, lo que refleja el rendimiento mostrado en sus compromisos más recientes a nivel internacional.

Perú se ubica en el puesto 53 del ranking FIFA. Foto: FIFA

El presente de la selección peruana que refleja su actual ubicación en el ranking FIFA

La eliminación del Mundial 2026 y los recientes partidos amistosos internacionales contra Rusia, Chile y Bolivia, con un balance de dos derrotas, un empate y una victoria, ponen en evidencia la mala situación que atraviesa la selección peruana. Debido a los resultados, la 'Blanquirroja' ha sufrido un retroceso, ya que se ubica en el puesto 53 del último ranking FIFA.

A pesar de la crisis deportiva que atraviesa, la ‘Blanquirroja’ no figura como la peor selección de la Conmebol. En la clasificación actual, Perú se mantiene por encima de Chile, que ocupa el puesto 55, y de Bolivia, que está en la posición 76 del ranking FIFA.

¿Qué selecciones de la Conmebol están por encima de la selección peruana en el ranking FIFA?

Por delante de la escuadra nacional se ubican Argentina (segundo puesto), Brasil (quinto), Colombia (puesto 14), Uruguay (puesto 17), Ecuador (puesto 23), Paraguay (puesto 40) y Venezuela (puesto 50).

Argentina1873.33
Brasil1760.46
14°Colombia1701-3
17°Uruguay1672.62
23°Ecuador1591.73
40°Paraguay1501.5
50°Venezuela1465.22
53°Perú1459.57
55°Chile1457.84
76°Bolivia1330.52

¿Cuáles son las 10 mejores selecciones del mundo según la FIFA?

A nivel mundial, España lidera la clasificación al posicionarse en lo más alto de la tabla con 1877.18 puntos. Seguidamente, se encuentra Argentina, actual campeón del mundo con 1873.33 unidades.

Cabe recordar que el ranking FIFA se actualiza de manera mensual, tomando en cuenta los resultados obtenidos por las selecciones del mundo en sus distintos compromisos internacionales.

PuestoSelecciónPuntos
España1877.18
Argentina1873.33
Francia1870
Inglaterra1834.12
Brasil1760.46
Portugal1760.38
Holanda1756.27
Marruecos1746.57
Belgica1730.71
10°Alemania1724.15
