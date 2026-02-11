HOYSuscripcion LR Focus

Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     
Sociedad

Sunedu otorgó licencia institucional a esta nueva universidad peruana: demostró las 6 condiciones básicas de calidad

La Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola, que ofrecerá administración de empresas, podrá impartir clases presenciales cumpliendo con las condiciones de educación ya verificadas.

Sunedu destacó que la autorización es permanente, pero la universidad debe mantener los estándares establecidos.
Sunedu destacó que la autorización es permanente, pero la universidad debe mantener los estándares establecidos. | Foto: Andina/UNATEFSIL/Composición LR

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) otorgó el licenciamiento institucional a la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola, ubicada en la región Cajamarca. Con esta aprobación, la casa de estudios queda habilitada para brindar el servicio educativo superior universitario bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente.

El proceso de evaluación incluyó la verificación de infraestructura, planificación académica, equipamiento, sostenibilidad presupuestal y otros criterios exigidos por ley. Tras la revisión técnica, la entidad supervisora concluyó que la universidad cumplió con los estándares requeridos para iniciar actividades académicas en modalidad presencial.

lr.pe

Nueva universidad pública funcionará en Cajamarca con modalidad presencial tras aprobación de Sunedu

La universidad desarrollará sus actividades en la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, y ofrecerá inicialmente el programa profesional de Administración de Empresas. Según lo autorizado, las clases se dictarán de manera presencial en el local declarado ante Sunedu durante el procedimiento de licenciamiento.

lr.pe

La autorización permite a la institución iniciar el servicio educativo superior universitario, siempre que mantenga las condiciones verificadas durante la evaluación. El modelo académico presentado contempla formación profesional acorde con su propuesta institucional y disponibilidad de recursos humanos y materiales.

La licencia institucional otorgada es de carácter permanente; sin embargo, la universidad deberá garantizar el cumplimiento continuo de los estándares establecidos por la Ley Universitaria y las disposiciones de la Sunedu, que podrá realizar acciones de supervisión posteriores.

lr.pe

Sunedu detalló las seis condiciones básicas que tuvo que acreditar

Para obtener la licencia, la universidad acreditó el cumplimiento de las seis Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas a nivel nacional. Estas incluyen la existencia de objetivos académicos y planes de estudio definidos, así como una propuesta educativa coherente con su oferta formativa.

También se evaluó la disponibilidad de infraestructura adecuada, equipamiento, servicios complementarios y líneas de investigación vinculadas al programa que ofrecerá en su primera etapa. Otro de los aspectos revisados fue la sostenibilidad económica y financiera que respalda su funcionamiento.

Asimismo, la entidad verificó la existencia de mecanismos de transparencia, servicios de bienestar universitario y una plana docente que cumple con los requisitos establecidos. Con la acreditación de estas condiciones, la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola queda habilitada para iniciar actividades académicas conforme a lo autorizado por la Sunedu.

