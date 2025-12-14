Ni el crepé ni la cremolada: los 5 mejores postres del mundo, según ranking internacional

Antakya künefesi está entre los mejores postres del mundo según ranking de Taste Atlas. | Composición LR

Antakya künefesi está entre los mejores postres del mundo según ranking de Taste Atlas. | Composición LR

Un reciente ranking internacional de Taste Atlas reveló cuáles son los mejores postres del mundo. Pero ni el crepé ni la cremolada lograron ubicarse en los primeros lugares. Este listado, elaborado a partir de miles de valoraciones, destaca la riqueza de la repostería global.

Taste Atlas tuvo que analizar más de 97.000 opiniones de usuarios para clasificar los postres más aclamados. Las preparaciones elegidas combinan sabor, técnica y herencia cultural en cada bocado.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO ANUNCIA EL FIN DE LAVA JATO, CUELLOS BLANCOS Y EFICCOP | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Tiroteo contra un evento de la comunidad judía deja 12 muertos y 29 heridos en playa de Australia

¿Cuáles son los 5 mejores postres del mundo, según Taste Atlas?

El ranking de Taste Atlas evaluó 2.274 postres y seleccionó los 100 más destacados del mundo. Sin embargo, los primeros lugares sobresalen por el sabor, la historia, la presentación y la popularidad internacional que poseen. Esta es la lista de los 5 mejores dulces del planeta:

Antakya künefesi (Turquía)

Helado de crema coagulada (Inglaterra)

Helado de pistacho (Italia)

Strudel (Trentino-Alto Adigio, Italia)

Gaziantep baklavası (Turquía)

Taste Atlas destacó que el ranking se basa en valoraciones de usuarios y no en opiniones de chefs ni críticos gastronómicos, por lo que funciona como una referencia auténtica del gusto popular a nivel global.

¿En qué puesto está el crepé y la cremolada?

El crepé y la cremolada no llegaron al top 5 del listado. Sin embargo, lograron entrar entre los primeros 15 postres del mundo, según Taste Atlas.

Las crêpes sucrées de Francia ocuparon el puesto n.º 8 del ranking. Se trata de finas y suaves tortillas dulces, muy versátiles, que suelen rellenarse con chocolate, frutas o azúcar.

Mientras tanto, la cremolada peruana se ubicó en la posición n.º 11. Este postre refrescante, elaborado con fruta licuada y hielo granizado, es un símbolo del verano en Perú.