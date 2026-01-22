HOYSuscripcion LR Focus

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Pronabec anunció una reprogramación del cronograma de Beca 18 para la convocatoria 2026. Más de 90.000 estudiantes que rindieron el examen de preselección esperan los resultados.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad adscrita al Ministerio de Educación (Minedu), inició la convocatoria 2026 de Beca 18, uno de los principales programas de apoyo para el acceso a estudios superiores en el país. Con ello, miles de postulantes esperan conocer si lograron avanzar a la siguiente etapa del proceso.

En ese contexto, Pronabec precisó la fecha en que se publicará la lista de preseleccionados de la prueba rendida el pasado 16 de noviembre. Este documento permite identificar a quienes superaron la primera fase del concurso y continúan en carrera para obtener una beca integral financiada por el Estado.

Resultados de Beca 18 saldrán en enero de 2026, anuncia Pronabec. Foto: Pronabec

Resultados de preselección se publicarán en enero de 2026

De acuerdo con la información oficial del programa, la relación de preseleccionados de Beca 18 correspondiente a la convocatoria 2026 será difundida en enero de este año. Esta lista marca el cierre de la etapa inicial del concurso y da paso al proceso de selección final. "Durante ese mes se llevarán a cabo las acciones necesarias, en el marco de la Ley de Presupuesto 2026, para garantizar la continuidad del concurso”, informó Pronabec a los 90.000 postulantes que aguardan por información.

Cronograma actualizado de Beca 18 2026

Pronabec detalló que la publicación de la lista de preseleccionados se realizará tras una reprogramación del cronograma inicial de la convocatoria. Las fechas oficiales de las principales etapas del proceso son las siguientes:

  • Inscripción y Examen Nacional de Preselección: septiembre a noviembre de 2025
  • Publicación de la lista de preseleccionados: enero de 2026
  • Selección y resultados finales: marzo de 2026
  • Segundo periodo de selección: marzo a junio de 2026

Una vez publicada la relación oficial, los postulantes podrán verificar si fueron preseleccionados ingresando a la plataforma web de Pronabec, donde se difunde toda la información del concurso Beca 18. En el portal, será posible buscar los resultados mediante el nombre completo o el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además de la publicación en línea, el programa nacional enviará notificaciones automáticas al correo electrónico registrado por cada postulante durante el proceso de inscripción, como parte de los canales oficiales de comunicación.

