Sociedad

Defensoría del Pueblo rechaza acto de violencia de agentes de la Municipalidad de Lima contra cantante discapacitado

El incidente, que se hizo viral en redes sociales, muestra a dos trabajadores municipales intentando desalojar al cantante y su parlante en el Jirón de la Unión. Los testigos criticaron la intervención desproporcionada.

Defensoría del Pueblo rechaza acto de violencia de agentes de la Municipalidad de Lima contra cantante discapacitado
Defensoría del Pueblo rechaza acto de violencia de agentes de la Municipalidad de Lima contra cantante discapacitado | Foto: composición LR/Denuncias Perú.

La Defensoría del Pueblo emitió un enérgico pronunciamiento en rechazo al uso de la fuerza por parte de agentes de la Municipalidad Metropolitana de Lima tras la difusión de un video en redes sociales donde se registra la intervención de un joven con discapacidad visual que se ganaba la vida cantando en el Jirón de la Unión, en el Cercado de Lima. El organismo calificó el episodio como una acción que vulnera la dignidad, la integridad y los derechos fundamentales de una persona en situación de vulnerabilidad.

El caso tomó notoriedad luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se observa a dos trabajadores municipales intentando retirar por la fuerza al cantante, quien no puede ver, e incluso se reportó que le quitaron temporalmente su parlante, herramienta principal para su sustento. Testigos y usuarios de redes criticaron la intervención y señalaron que la actuación de los agentes fue desproporcionada.

Frente a ello, la Defensoría del Pueblo recordó que todas las actuaciones de autoridades deben realizarse conforme a la legislación vigente y con un enfoque de derechos humanos, especialmente cuando involucran a personas con discapacidad, y anunció que ha intervenido de oficio para garantizar que los hechos sean investigados y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Municipalidad de Lima se pronuncia

Luego de la difusión del video en redes sociales y del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un comunicado en el que detalló que el hecho cuestionado ocurrió durante un operativo en la cuadra 5 del Jirón de la Unión, tras reiteradas quejas y llamados de los vecinos por ruidos molestos

En ese sentido, la entidad agregó que personal de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES) del Serenazgo y fiscalizadores municipales ejecutaron la intervención en conjunto con la finalidad de garantizar el libre tránsito peatonal.

Comunicado de la Municipalidad de Lima. Foto: MML.

Comunicado de la Municipalidad de Lima. Foto: MML.

“El personal procedió al retiro de un parlante que se encontraba ocupando la vía pública, interrumpiendo el paso de peatones y emitiendo sonidos a alto volumen, lo cual venía generando molestias constantes a vecinos y comerciantes”, se lee en el comunicado.

Aunque la institución reconoció que existió un forcejeo al momento del retiro del dispositivo de sonido, indicó que nunca hubo la intención de agredir a la persona involucrada, y finalizó con el anuncio de verificar que se haya actuado conforme al protocolo.

