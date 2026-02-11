HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de febrero | LR+ Noticias

Sociedad

Cae presunto miembro de Los Injertos del Norte con dinamita en Piura

La Policía lo investiga por el cobro de cupos en construcción civil. En Piura, otro intervenido fue hallado con una granada de guerra y sería investigado por extorsión a comerciantes.


El intervenido quedó detenido en las instalaciones de la Depincri Sullana. Créditos: composición LR / Almendra Ruesta / PNP.
El intervenido quedó detenido en las instalaciones de la Depincri Sullana. Créditos: composición LR / Almendra Ruesta / PNP.

Personal policial de la Divreint Piura y la Depincri Sullana detuvieron en flagrancia delictiva a Carlos Alberto S. A., también conocido como 'El Ojón', presunto integrante de Los Injertos del Norte. Está banda criminal estaría implicada en los delitos de extorsión y cobro de cupos en obras de construcción civil que se ejecutan en Sullana.

La intervención se llevó a cabo en el distrito de Querecotillo, en la provincia de Sullana (Piura), la tarde de este martes 10 de febrero. Al sujeto se le habría hallado en posesión de tres artefactos explosivos. La principal hipótesis de la Policía es que las dinamitas iban a ser usadas para atentar contra la vida de obreros en una obra pública.

TE RECOMENDAMOS

ROSPIGLIOSI SIGUE CUIDANDO LAS ESPALDAS DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Puedes ver: Tarde de fútbol terminó en tragedia: sicarios atacan evento deportivo y dejan dos muertos y seis heridos en Piura

lr.pe

Trascendió que Carlos Alberto S. A. purgó una condena en el penal de varones de Piura por los delitos de robo agravado y homicidio. Asimismo, se supo que 'El Ojón' se encontraba en libertad desde hace ocho meses.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El intervenido quedó detenido en las instalaciones de la Depincri Sullana por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión, y por la tenencia de materiales explosivos.

Incautan granada de guerra

Los efectivos de la Divreint Piura y el área de Robos de la Divincri Piura intervinieron a Jaime Joel M. S., más conocido como 'Chamer', quien sería integrante de la banda Los Intocables del Hampa.

Al sujeto se le investiga por el delito de extorsión contra comerciantes del mercado Las Capullanas así como por el caso de marcaje y robo contra un empresario ocurrido el último 31 de enero.

Puedes ver: Tragedia en Piura: dos menores fallecen tras quedar atrapados en un incendio

lr.pe

El operativo se ejecutó en el asentamiento humano Consuelo de Velasco, cuando el intervenido se trasladaba en un vehículo con placa BYN-322. Según el reporte policial, a Jaime Joel se le incautó una granada de guerra, un cartucho de dinamita, 10 municiones y un teléfono celular.

Cabe señalar que el investigado fue trasladado a las instalaciones de la Divincri en Piura.

Notas relacionadas
Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Talara sentencia de seis años de prisión por lesiones contra exconviviente

Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Talara sentencia de seis años de prisión por lesiones contra exconviviente

LEER MÁS
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a 25 años de prisión efectiva por delito de violación sexual

Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a 25 años de prisión efectiva por delito de violación sexual

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Sullana verifica funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales de emergencia en Talara

Presidente de la Corte de Sullana verifica funcionamiento de Órganos Jurisdiccionales de emergencia en Talara

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia

Joven universitario atropellado en Javier Prado permanece en coma: estaba próximo a graduarse y familia exige justicia

LEER MÁS
Orden para asesinar a chofer de la empresa Pesquero salió del penal Sarita Colonia

Orden para asesinar a chofer de la empresa Pesquero salió del penal Sarita Colonia

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae presunto miembro de Los Injertos del Norte con dinamita en Piura

Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

Una expedición en aguas profundas de Sudamérica descubre 28 posibles nuevas especies, incluida una medusa “fantasma”

Sociedad

Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

Nuevos carriles exclusivos para buses en el Callao prometen acceso más rápido a la Línea 2 del Metro

Delincuente disfrazado de repartidor incendia combi en Chorrillos: ataque quedó grabado en cámaras

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: miembros de mesa serán capacitados el 29 de marzo y 5 de abril por la ONPE

Elecciones 2026: ONPE realizará este jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025