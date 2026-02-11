El intervenido quedó detenido en las instalaciones de la Depincri Sullana. Créditos: composición LR / Almendra Ruesta / PNP.

El intervenido quedó detenido en las instalaciones de la Depincri Sullana. Créditos: composición LR / Almendra Ruesta / PNP.

Personal policial de la Divreint Piura y la Depincri Sullana detuvieron en flagrancia delictiva a Carlos Alberto S. A., también conocido como 'El Ojón', presunto integrante de Los Injertos del Norte. Está banda criminal estaría implicada en los delitos de extorsión y cobro de cupos en obras de construcción civil que se ejecutan en Sullana.

La intervención se llevó a cabo en el distrito de Querecotillo, en la provincia de Sullana (Piura), la tarde de este martes 10 de febrero. Al sujeto se le habría hallado en posesión de tres artefactos explosivos. La principal hipótesis de la Policía es que las dinamitas iban a ser usadas para atentar contra la vida de obreros en una obra pública.

TE RECOMENDAMOS ROSPIGLIOSI SIGUE CUIDANDO LAS ESPALDAS DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Trascendió que Carlos Alberto S. A. purgó una condena en el penal de varones de Piura por los delitos de robo agravado y homicidio. Asimismo, se supo que 'El Ojón' se encontraba en libertad desde hace ocho meses.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El intervenido quedó detenido en las instalaciones de la Depincri Sullana por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión, y por la tenencia de materiales explosivos.

Incautan granada de guerra

Los efectivos de la Divreint Piura y el área de Robos de la Divincri Piura intervinieron a Jaime Joel M. S., más conocido como 'Chamer', quien sería integrante de la banda Los Intocables del Hampa.

Al sujeto se le investiga por el delito de extorsión contra comerciantes del mercado Las Capullanas así como por el caso de marcaje y robo contra un empresario ocurrido el último 31 de enero.

El operativo se ejecutó en el asentamiento humano Consuelo de Velasco, cuando el intervenido se trasladaba en un vehículo con placa BYN-322. Según el reporte policial, a Jaime Joel se le incautó una granada de guerra, un cartucho de dinamita, 10 municiones y un teléfono celular.

Cabe señalar que el investigado fue trasladado a las instalaciones de la Divincri en Piura.