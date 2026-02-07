HOYSuscripcion LR Focus

Poder Judicial condena a cinco años de prisión a policía en Piura por pedir coima de S/1.000

El efectivo, identificado como Anhelo David Arévalo Mendoza, pidió monto para dejar sin efecto intervención a conductor sin licencia.

El agente fue identificado como Anhelo David Arévalo Mendoza, aceptó haber solicitado 1.000 soles de coima a un ciudadano. Foto: Almendra Ruesta, La República
En la región de Piura, el Poder Judicial dispuso una condena de cinco años de pena privativa de la libertad contra un efectivo policial por el delito de cohecho pasivo propio en el ámbito de la función policial.

El agente, identificado como Anhelo David Arévalo Mendoza, aceptó haber solicitado 1.000 soles de coima a un ciudadano a cambio de dejar sin efecto una intervención por infracciones administrativas.

Al intervenido, identificado con las siglas J. A. F. F., el efectivo le propuso el intercambio monetario para evitar que su vehículo fuera internado en el depósito municipal; ya que este no contaba con licencia de conducir ni autorización para lunas polarizadas.

Según informó el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, quien tuvo a cargo el caso, el sentenciado deberá pagar una reparación civil de 10.000 soles al Estado, ser inhabilitado por un periodo de tres años y privado de los grados policiales o títulos honoríficos que ostentaba.

