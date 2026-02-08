HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Tragedia en Piura: dos menores fallecen tras quedar atrapados en un incendio

El progenitor de las víctimas resultó con quemaduras graves por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital de Paita.

El siniestro ocurrió en Paita. Foto: cortesía
El siniestro ocurrió en Paita. Foto: cortesía

Dos menores de edad perdieron la vida y un adulto resultó con quemaduras graves tras un siniestro que consumió tres viviendas en la provincia de Paita, en Piura, la madrugada de este domingo 8 de febrero.

El siniestro inició antes de las 4 a.m., en la manzana B del sector Jesús de Nazaret, en la parte alta del distrito de Paita. De acuerdo con lo narrado por los vecinos, el fuego se extendió rápidamente por las casas de los lotes 29, 30 y 31. En esa línea, apuntaron que solo una de ellas se encontraba ocupada en este momento: era el lote 30, lugar donde descansaban cinco menores de edad, entre los que se encontraban cuatro hermanos junto a su primo; así como un adulto, identificado como el progenitor de los infantes.

TE RECOMENDAMOS

AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Los ciudadanos que viven en la zona narraron que tres menores lograron salir del lugar. De acuerdo con la versión de los ciudadanos, uno de los niños habría logrado rescatar a su hermano y a un primo de las llamas.

Los fallecidos a causa del siniestro son una adolescente de 13 años y un infante de 8 años. Además, el progenitor de los cuatro hermanos resultó con quemaduras graves por lo que fue trasladado al hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita. Se conoció que debido al nivel del daño Ipanaqué necesitaría ser trasladado a Lima.

PUEDES VER: Trece viviendas terminan afectadas tras incendio de grandes proporciones en Piura

lr.pe

Piden ayuda

Los habitantes del sector Jesús de Nazaret pidieron a las autoridades y a la comunidad extender ayuda hacia las tres familias que lo perdieron todo a causa del incendio. En esa línea, se indicó que cualquier apoyo monetario para la familia de los dos menores fallecidos se puede hacer llegar al número de yape 926 623 808.

Notas relacionadas
Poder Judicial condena a cinco años de prisión a policía en Piura por pedir coima de S/1.000

Poder Judicial condena a cinco años de prisión a policía en Piura por pedir coima de S/1.000

LEER MÁS
Trece viviendas terminan afectadas tras incendio de grandes proporciones en Piura

Trece viviendas terminan afectadas tras incendio de grandes proporciones en Piura

LEER MÁS
Delincuentes roban más de S/2000 en grifo de Piura: PNP capturó a dos sospechosos

Delincuentes roban más de S/2000 en grifo de Piura: PNP capturó a dos sospechosos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falso ingeniero estafó con más de S/440.000 y vendió la casa de su víctima en Tarapoto: registra orden de captura

Falso ingeniero estafó con más de S/440.000 y vendió la casa de su víctima en Tarapoto: registra orden de captura

LEER MÁS
Transportista de empresa Turismo Chao es asesinado en plena manifestación contra crímenes en Virú, La Libertad

Transportista de empresa Turismo Chao es asesinado en plena manifestación contra crímenes en Virú, La Libertad

LEER MÁS
Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tragedia en Piura: dos menores fallecen tras quedar atrapados en un incendio

Montesinos seguirá en prisión hasta 2037: anulan compurgación de pena

Super Bowl 2026 Show de Medio Tiempo con Bad Bunny EN VIVO HOY: a qué hora inicia y dónde ver el Halftime de la final de la NFL

Sociedad

Confesión de un sicario: “‘El Gordo’ me envió disparar a choferes de El Mandarino”

Cae banda Los Correcaminos de SJL: uno de sus miembros confiesa disparos contra la empresa El Mandarino

Temblor en Perú HOY, 8 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Montesinos seguirá en prisión hasta 2037: anulan compurgación de pena

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

JNE evaluó apelación de la candidatura de Walter Lozano 'Bica' al Senado: declaró fundado en parte su recurso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025