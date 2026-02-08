Tragedia en Piura: dos menores fallecen tras quedar atrapados en un incendio

Dos menores de edad perdieron la vida y un adulto resultó con quemaduras graves tras un siniestro que consumió tres viviendas en la provincia de Paita, en Piura, la madrugada de este domingo 8 de febrero.

El siniestro inició antes de las 4 a.m., en la manzana B del sector Jesús de Nazaret, en la parte alta del distrito de Paita. De acuerdo con lo narrado por los vecinos, el fuego se extendió rápidamente por las casas de los lotes 29, 30 y 31. En esa línea, apuntaron que solo una de ellas se encontraba ocupada en este momento: era el lote 30, lugar donde descansaban cinco menores de edad, entre los que se encontraban cuatro hermanos junto a su primo; así como un adulto, identificado como el progenitor de los infantes.

Los ciudadanos que viven en la zona narraron que tres menores lograron salir del lugar. De acuerdo con la versión de los ciudadanos, uno de los niños habría logrado rescatar a su hermano y a un primo de las llamas.

Los fallecidos a causa del siniestro son una adolescente de 13 años y un infante de 8 años. Además, el progenitor de los cuatro hermanos resultó con quemaduras graves por lo que fue trasladado al hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita. Se conoció que debido al nivel del daño Ipanaqué necesitaría ser trasladado a Lima.

Piden ayuda

Los habitantes del sector Jesús de Nazaret pidieron a las autoridades y a la comunidad extender ayuda hacia las tres familias que lo perdieron todo a causa del incendio. En esa línea, se indicó que cualquier apoyo monetario para la familia de los dos menores fallecidos se puede hacer llegar al número de yape 926 623 808.